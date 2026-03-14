Trabzonspor, Süper Lig'deki Karadeniz derbisinde konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti ve Fenerbahçe'nin mağlup olduğu haftada kazanarak ikinciliğe ortak oldu.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor, Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi.

SERİSİ DEVAM ETTİ

Papara Park'ta müsabakayı 1-0'lık skorla kazanan Trabzonspor, ligde üst üste dördüncü maçından galibiyetle ayrıldı.

ONUACHU ATTI, KAYNAK'I ANDI

Bordo mavililere galibiyeti getiren golü, 51. dakikada Paul Onuachu kaydetti. Nijeryalı forvet, ligde üst üste sekizinci karşılaşmada gol sevinci yaşadı. Paul Onuachu, gol sevincinde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Orhan Kaynak'ı andı.

FENERBAHÇE'Yİ YAKALADI

Bu skorla ligde arka arkaya dördüncü maçını kazanan bordo mavililer, puanını 57 yaptı ve Fenerbahçe'nin averajla gerisinde üçüncü sırada yer aldı. Rizespor ise 30 puanla 10. sırada kaldı.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

2. dakikada Mihaila'nın soldan ortasında, ceza alanı içinde uygun durumdaki Halil Dervişoğlu'nun kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

6. dakikada Ozan Tufan'ın sağdan ortasında, ceza alanında Onuachu'nun kafa vuruşunda yerden seken topu savunma çizgi önünden uzaklaştırdı.

24. dakikada gelişen konuk takım atağında son olarak ceza alanı dışından Mebude'nin şutunda kaleci Onana, güçlükle topu üsten kornere gönderdi.

35. dakikada Muçi'nin uzak mesafeden kullandığı serbest atışta kaleci Fofana'nın çeldiği topu Nwaiwu tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak bir kez daha Fofana'da kaldı.

43. dakikada ceza alanı içinde Augusto'nun şutunda kaleci Fofana'dan dönün topu Samet Akaydın, kornere gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

Trabzonspor - Çaykur Rizespor

51. dakikada kaleci Onana'nın uzun pasında soldan ceza alanı son çizgisine inen Muçi'nin havalandırdığı topu Zubkov, altıpas içindeki Onuachu'ya çıkardı. Bu futbolcu da ayağıyla dokunarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

54. dakikada Ozan Tufan'ın sağdan ortasında, ceza alanı içinde Augusto'nun kafa vuruşunda top direğin yanından auta çıktı.

87. dakikada Zeqiri'nin ortasında, yakın durumda uygun durumdaki Pierrot'un etkisiz kafa vuruşunda kaleci Onana topa sahip oldu.

88. Zeqiri'nin pasında ceza alanı içinde Emrecan Bulut'un vuruşunda savunmaya çarpan top az farkla kornere çıktı.

Trabzonspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

