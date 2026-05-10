AJet, "Anneler Günü" kapsamında, yurt içi uçuşlarda kullanılabilecek biletleri yüzde 30 indirimle satışa sundu. Anneler Günü olan 10 Mayıs itibariyle satışa sunulan biletler, "AJet WhatsApp" kanalından verilen indirim koduyla "ajet.com" ve "AJet Mobil" üzerinden alınabilecek.

AJet, Anneler Günü’ne özel indirim kampanyasının tarihlerini duyurdu. Kampanya kapsamında tüm yurt içi uçuşlarda yolculara yüzde 30 indirim imkanı sunuluyor. Kampanya biletleri, 22 Eylül-30 Kasım'daki seyahatlerde kullanılabilecek.

10 Mayıs 2026 saat 11.00 itibarıyla satışa sunulan indirimli biletler, AJet’in WhatsApp kanalında paylaşılan indirim kodu kullanılarak ajet.com ve AJet Mobil üzerinden satın alınabilecek.

AJet’ten Anneler Günü’ne özel büyük indirim! Kampanya tarihleri duyuruldu

Şirket, Anneler Günü’ne özel hazırlanan kampanya ile hem aile ziyaretlerini teşvik etmeyi hem de uygun fiyatlı seyahat imkanı sunmayı hedefliyor. Kampanyanın özellikle sonbahar döneminde seyahat planı yapan yolcular için önemli avantaj sağlayacağı belirtiliyor.

