Jose Mourinho, hakkında çıkan Real Madrid iddialarına açıklık getirdi. Benfica’nın başındaki deneyimli teknik adam, Florentino Perez veya kulüp yönetimiyle hiçbir görüşme yapmadığını belirtirken, geleceğiyle ilgili kararını sezon sonunda vereceğini söyledi.

Sezon başında Fenerbahçe’den ayrılarak Portekiz ekibi Benfica’nın başına geçen teknik direktör Jose Mourinho, son dönemde hakkında çıkan Real Madrid iddiaları hakkında sessizliğini bozdu. Deneyimli çalıştırıcı, İspanyol deviyle ilişkilendirildiği haberlere açıklık getirdi.

"REAL MADRİD İLE GÖRÜŞMEDİM"

İsminin sürekli eski kulübü Real Madrid ile anılmasına değinen Mourinho, kulüp yönetimiyle herhangi bir temas kurmadığını vurguladı. Dürüstlük vurgusu yapan Portekizli teknik adam, şu ifadeleri kullandı:

"Sürekli Real Madrid hakkında konuşuyorsunuz, ben ise tüm dürüstlüğümle bu konudan kaçmaya devam ediyorum. Florentino Perez ya da kulübün başka bir yöneticisiyle hiçbir temasım olmadı. Sezonun son virajında kimseyle görüşmem."

GELECEK PLANI SEZON SONUNA ODAKLI

Çalıştırdığı Benfica ile sezonun kritik bir aşamasında olduklarını hatırlatan Mourinho, geleceğine dair kararları liglerin tamamlanmasının ardından vereceğini belirtti. Görüşmeler için takvimini sezon bitimine göre ayarladığını ifade eden tecrübeli hoca, sürece dair şunları ekledi:

"Sezon bittikten sonra istediğim herkesle görüşmemi sağlayacak bir haftalık bir boşluğum var. O zaman ne olacağını göreceğiz."

