Real Madrid'e dönecek mi? Jose Mourinho'dan merak edilen soruya net cevap
Fenerbahçe'nin Ağustos 2025'te görevine son vermesinin ardından Benfica'nın başına geçen Jose Mourinho, Portekiz ekibindeki geleceği ve hakkında çıkan Real Madrid iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu.
- Mourinho, 2010-2013 yılları arasında çalıştırdığı Real Madrid'e dönebileceği haberleriyle gündeme geldi.
- 63 yaşındaki teknik adam, Real Madrid ve Juventus iddialarına cevap verdi.
- Mourinho, Benfica ile önlerindeki 3 maçı kazanmaları halinde Şampiyonlar Ligi'ne katılacaklarını belirtti.
- Mourinho'nun Benfica ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
- Sözleşmede, sezonun son maçını takip eden 10 gün içerisinde geçerli olmak üzere yaklaşık 3 milyon euroya kontratı feshetme hakkı bulunuyor.
Jose Mourinho, 2010-2013 yılları arasında çalıştırdığı Real Madrid'e dönebileceği haberleriyle futbol gündeminden düşmüyor. İspanyol devi ile anılan Benfica'nın 63 yaşındaki çalıştırıcısı, hakkında çıkan Juventus iddialarını da yalanladı.
"HEDEFİM BENFICA'YI DEVLER LİGİ'NE TAŞIMAK"
Dünyaca ünlü Portekizli teknik adam, "Real Madrid'e mi yoksa Juventus'a mı gideceğim? Bir sonraki hedefim Benfica'yı Şampiyonlar Ligi'ne taşımak. Olağanüstü bir yolculuk geçirdik. Avrupa'da liginde maç kaybetmeyen tek takımız. Önümüzdeki 3 maçı kazanırsak, Avrupa'nın en büyük kupasında oynayacağız. Aklımda sadece bu var" dedi.
SÖZLEŞMEDE "FESİH" MADDESİ
Mourinho'nun, Benfica ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Sözleşmede "sezonun son maçını takip eden 10 gün içerisinde geçerli" özel bir madde yer alıyor. Benfica ve Mourinho'nun, bu süreçte yaklaşık 3 milyon euroya kontratı feshetme hakkı bulunuyor.