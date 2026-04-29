Fenerbahçe'nin Ağustos 2025'te görevine son vermesinin ardından Benfica'nın başına geçen Jose Mourinho, Portekiz ekibindeki geleceği ve hakkında çıkan Real Madrid iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Jose Mourinho, 2010-2013 yılları arasında çalıştırdığı Real Madrid'e dönebileceği haberleriyle futbol gündeminden düşmüyor. İspanyol devi ile anılan Benfica'nın 63 yaşındaki çalıştırıcısı, hakkında çıkan Juventus iddialarını da yalanladı.

"HEDEFİM BENFICA'YI DEVLER LİGİ'NE TAŞIMAK"

Dünyaca ünlü Portekizli teknik adam, "Real Madrid'e mi yoksa Juventus'a mı gideceğim? Bir sonraki hedefim Benfica'yı Şampiyonlar Ligi'ne taşımak. Olağanüstü bir yolculuk geçirdik. Avrupa'da liginde maç kaybetmeyen tek takımız. Önümüzdeki 3 maçı kazanırsak, Avrupa'nın en büyük kupasında oynayacağız. Aklımda sadece bu var" dedi.

Jose Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzalamasına rağmen ikinci sezonunun başında görevinden alınmıştı.

SÖZLEŞMEDE "FESİH" MADDESİ

Mourinho'nun, Benfica ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Sözleşmede "sezonun son maçını takip eden 10 gün içerisinde geçerli" özel bir madde yer alıyor. Benfica ve Mourinho'nun, bu süreçte yaklaşık 3 milyon euroya kontratı feshetme hakkı bulunuyor.

