ATV'nin yeni sezonda ekranlara getirmeye hazırlandığı Altı Üstü İstanbul dizisi için geri sayım başladı. Güçlü oyuncu kadrosu ve İstanbul'un farklı hayatlarını ekrana taşıyan hikayesiyle dikkat çeken yapımın yayın tarihi izleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte, Altı Üstü İstanbul yayın günü ve 1. bölüm tarihi...

Yeni sezonun iddialı yapımları arasında gösterilen Altı Üstü İstanbul, yayınlanan tanıtımlarıyla televizyon izleyicilerinin ilgisini çekmeyi başardı. NTC Medya imzasını taşıyan dizinin oyuncu kadrosu ve konusu kadar ilk bölüm tarihi de merak edilen başlıklar arasında yer alıyor.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

ATV ekranlarında yayınlanacak olan Altı Üstü İstanbul dizisinin yayın tarihi netleşti. Kanal tarafından yapılan duyuruya göre yeni dizi, 15 Haziran 2026 Pazartesi akşamı ilk bölümüyle seyirci karşısına çıkacak. Yaz sezonunun dikkat çeken projeleri arasında gösterilen yapım, İstanbul'un farklı semtlerinden gelen karakterlerin kesişen hayat hikayelerini konu alıyor.

Dizinin yönetmen koltuğunda Müge Uğurlar otururken senaryosu Yekta Torun ve Hilal Yıldız tarafından kaleme alınıyor.

Altı Üstü İstanbul ne zaman başlıyor? Altı Üstü İstanbul 1. bölüm tarihi

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL 1. BÖLÜM TARİHİ

Altı Üstü İstanbul'un ilk bölümü 15 Haziran 2026 tarihinde ekranlara gelecek. Yapım ekibinden paylaşılan bilgiler doğrultusunda ilk bölümde İstanbul'un farklı noktalarında yaşayan karakterlerin hikayeleri bir araya gelmeye başlayacak. Şehrin kalabalığı içerisinde kendi mücadelelerini veren karakterler, zamanla ortak bir hikayenin parçası hâline gelecek.

Altı Üstü İstanbul ne zaman başlıyor? Altı Üstü İstanbul 1. bölüm tarihi

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Altı Üstü İstanbul dizisi, yayın akışında herhangi bir değişiklik yaşanmaması halinde her hafta pazartesi akşamları izleyiciyle buluşacak. İlk bölüm de pazartesi günü saat 20.00'de atv ekranlarında yayınlanacak.

Altı Üstü İstanbul ne zaman başlıyor? Altı Üstü İstanbul 1. bölüm tarihi

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL OYUNCU KADROSU

Başrollerini Feyyaz Duman, Nehir Erdoğan, İlker Aksum, Rahimcan Kapkap, Elçin Zehra İrem, Kaan Çakır, Yüsra Geyik, Öykü Gürman, Berk Ali Çatal, Cem Söküt ve Sacide Taşaner'in paylaştığı dizinin geniş kadrosunda; Sena Mia Kalıp, Sezer Arıçay, Halil İbrahim Kurum, Doğan Can Sarıkaya, Kaan Akkaya, Efe Can Taşdelen, Can Kızıltuğ, İpek Çiçek, Oğulcan Çiftçioğlu, Şebnem Dokurel, Soner Cuger ve Yusuf Baymaz da yer alıyor.

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