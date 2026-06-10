Doğanın Kanunu nerede çekiliyor, hangi şehirde? Yeni dizi izleyenlerin gündeminde!
Star TV'nin yeni dizisi Doğanın Kanunu, ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkarken hem senaryosu hem de doğal manzaralarıyla dikkat çekti. Başrollerinde Alperen Duymaz ve Özge Yağız'ın yer aldığı yapımın yayınlanmasının ardından birçok izleyici dizinin çekildiği yerleri araştırmaya başladı. İlk bölümle beraber ''Doğanın Kanunu nerede çekiliyor, hangi şehirde?'' soruları gündeme getirildi.
Ay Yapım imzasını taşıyan Doğanın Kanunu, ilk bölümüyle 10 Haziran 2026 tarihinde Star TV ekranlarında izleyiciyle buluştu. Çarşamba akşamları yayınlanan dizi yayın hayatına bu akşam başladı. Peki, Doğanın Kanunu nerede çekiliyor, hangi şehirde?
DOĞANIN KANUNU NEREDE ÇEKİLİYOR, HANGİ ŞEHİRDE?
Doğanın Kanunu'nun çekimleri İstanbul ve İzmir'de gerçekleştiriliyor. Dizinin önemli bölümleri ise İzmir'in Urla ilçesinde çekiliyor. Ege'nin doğal güzellikleriyle muhteşem manzaralar sunan Urla, dizinin en dikkat çeken sahnelerini izldeyenlere sunuyor.
DOĞANIN KANUNU DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?
Doğanın Kanunu, hayatları ve tarzları birbirinden tamamen farklı olan Yaman ile Doğa'nın hikayesini anlatıyor. Yıllar önce yaşanan ve kötü sonuçlanan bir iş görüşmesinin ardından yolları ayrılan ikili, uzun bir aradan sonra yeniden karşı karşıya geliyor.
DOĞANIN KANUNU OYUNCULARI
Alperen Duymaz - Yaman
Özge Yağız - Doğa
Hakan Yılmaz - Hulusi
Nur Yazar - Perihan
Seda Türkmen - Nesrin
Hülya Duyar - Adile
Onur Berk Aslanoğlu - Saffet
Bartu Zeytinci - Burak
Kübra Balcan - Vera
Olcay Yusufoğlu - Devin
Çağla Demir - Müjgan
Lara Aslan - Hediye
Aziz Caner - Eren
Onur Bay - Mert
Müttalip Müjdeci - Kamuran
Yiğitcan Engin - Mert
Yüksel Ünal - Kazım
DOĞANIN KANUNU HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?
Doğanın Kanunu Star TV ekranlarında her hafta çarşamba günü izleyiciyle buluşuyor. Dizinin ilk bölümü 10 Haziran 2026 tarihinde yayınlandı.