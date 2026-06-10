Star TV'nin yeni dizisi Doğanın Kanunu, ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkarken hem senaryosu hem de doğal manzaralarıyla dikkat çekti. Başrollerinde Alperen Duymaz ve Özge Yağız'ın yer aldığı yapımın yayınlanmasının ardından birçok izleyici dizinin çekildiği yerleri araştırmaya başladı. İlk bölümle beraber ''Doğanın Kanunu nerede çekiliyor, hangi şehirde?'' soruları gündeme getirildi.

Ay Yapım imzasını taşıyan Doğanın Kanunu, ilk bölümüyle 10 Haziran 2026 tarihinde Star TV ekranlarında izleyiciyle buluştu. Çarşamba akşamları yayınlanan dizi yayın hayatına bu akşam başladı. Peki, Doğanın Kanunu nerede çekiliyor, hangi şehirde?

Doğanın Kanunu nerede çekiliyor, hangi şehirde? Yeni dizi izleyenlerin gündeminde!

DOĞANIN KANUNU NEREDE ÇEKİLİYOR, HANGİ ŞEHİRDE?

Doğanın Kanunu'nun çekimleri İstanbul ve İzmir'de gerçekleştiriliyor. Dizinin önemli bölümleri ise İzmir'in Urla ilçesinde çekiliyor. Ege'nin doğal güzellikleriyle muhteşem manzaralar sunan Urla, dizinin en dikkat çeken sahnelerini izldeyenlere sunuyor.

Doğanın Kanunu nerede çekiliyor, hangi şehirde? Yeni dizi izleyenlerin gündeminde!

DOĞANIN KANUNU DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Doğanın Kanunu, hayatları ve tarzları birbirinden tamamen farklı olan Yaman ile Doğa'nın hikayesini anlatıyor. Yıllar önce yaşanan ve kötü sonuçlanan bir iş görüşmesinin ardından yolları ayrılan ikili, uzun bir aradan sonra yeniden karşı karşıya geliyor.

Doğanın Kanunu nerede çekiliyor, hangi şehirde? Yeni dizi izleyenlerin gündeminde!

DOĞANIN KANUNU OYUNCULARI

Alperen Duymaz - Yaman

Özge Yağız - Doğa

Hakan Yılmaz - Hulusi

Nur Yazar - Perihan

Seda Türkmen - Nesrin

Hülya Duyar - Adile

Onur Berk Aslanoğlu - Saffet

Bartu Zeytinci - Burak

Kübra Balcan - Vera

Olcay Yusufoğlu - Devin

Çağla Demir - Müjgan

Lara Aslan - Hediye

Aziz Caner - Eren

Onur Bay - Mert

Müttalip Müjdeci - Kamuran

Yiğitcan Engin - Mert

Yüksel Ünal - Kazım

Doğanın Kanunu nerede çekiliyor, hangi şehirde? Yeni dizi izleyenlerin gündeminde!

DOĞANIN KANUNU HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Doğanın Kanunu Star TV ekranlarında her hafta çarşamba günü izleyiciyle buluşuyor. Dizinin ilk bölümü 10 Haziran 2026 tarihinde yayınlandı.

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