Star TV'nin yeni sezon projeleri arasında yer alan Doğanın Kanunu dizisi, yayın hayatına başlamadan önce oyuncu kadrosuyla dikkat çekmeyi başardı. Başrollerini Alperen Duymaz ve Özge Yağız'ın paylaştığı yapımda Vera karakterini canlandıran Kübra Balcan da izleyicilerin merak ettiği isimler arasında yer aldı. Dizinin ilk bölümü bu akşam ekranlara gelirken "Doğanın Kanunu Vera kimdir, Kübra Balcan kaç yaşında, nereli?" soruları gündeme getirildi.

Doğanın Kanunu dizisi 1. bölümü ile bu akşam ekrana geliyor. Ay Yapım imzasını taşıyan dizinin senaryosu Barış Erdoğan ve İlker Arslan tarafından kaleme alındı. Yönetmen koltuğunda ise Ali Bilgin ile Beste Sultan Kasapoğulları oturuyor. Güçlü oyuncu kadrosu ile dikkat çeken yapım şimdiden izleyenlerin ilgisini topladı. Peki, Doğanın Kanunu Vera kimdir, Kübra Balcan kaç yaşında, nereli?

Doğanın Kanunu Vera kimdir, Kübra Balcan kaç yaşında, nereli? Kübra Balcanın hayatı ve kariyeri

DOĞANIN KANUNU VERA KİMDİR?

Doğanın Kanunu Vera karakterini Kübra Balcan canlandırıyor. Vera dizinin başrol karakterlerinden Doğa'nın en yakın arkadaşı ve en büyük destekçisi olarak ekranlara geliyor. Hayatının birçok noktasında Doğa'nın yanında yer alan Vera, aynı zamanda onun sırdaşı ve sağ kolu konumunda.

Doğanın Kanunu Vera kimdir, Kübra Balcan kaç yaşında, nereli? Kübra Balcanın hayatı ve kariyeri

KÜBRA BALCAN KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Başarılı oyuncu Kübra Balcan 27 Mart 1992 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 34 yaşında olan Balcan, tiyatro kökenli oyuncular arasında.

Sanat eğitimine genç yaşlarda başlayan oyuncu, 2009-2012 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzikal Bölümü'nde öğrenim gördü.

Doğanın Kanunu Vera kimdir, Kübra Balcan kaç yaşında, nereli? Kübra Balcanın hayatı ve kariyeri

Daha sonra Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nü tam burslu olarak kazanan Balcan, akademik eğitimini oyunculuk alanında sürdürdü.

Daha önce Karadayı, Şeytan-ı Racim, Meta Aşk ve Sahtekarlar gibi yapımlarda rol alan Kübra Balcan şimdi ise Doğanın Kanunu dizisindeki Vera karakteriyle ekranlara dönüyor.

Doğanın Kanunu Vera kimdir, Kübra Balcan kaç yaşında, nereli? Kübra Balcanın hayatı ve kariyeri

DOĞANIN KANUNU OYUNCULARI KİMLER?

Ay Yapım imzasını taşıyan dizinin oyuncu kadrosunda televizyon dünyasının deneyimli ve genç isimleri bir araya geliyor. Dizide Yaman karakterini Alperen Duymaz canlandırırken, Doğa rolünde ise Özge Yağız yer alıyor.

Yapımın geniş oyuncu kadrosunda Hakan Yılmaz, Nur Yazar, Seda Türkmen, Hülya Duyar, Onur Berk Aslanoğlu, Bartu Zeytinci, Kübra Balcan, Olcay Yusufoğlu, Aziz Caner, Lara Aslan, Yiğitcan Ergin, Yüksel Ünal, Çağla Demir ve Müttalip Müjdeci gibi isimler yer alıyor.

Doğanın Kanunu Vera kimdir, Kübra Balcan kaç yaşında, nereli? Kübra Balcanın hayatı ve kariyeri

DOĞANIN KANUNU 1. BÖLÜM NE ZAMAN?

Doğanın Kanunu dizisi ilk bölümüyle 10 Haziran 2026 Çarşamba akşamı izleyiciyle buluşuyor. Yeni yapım, saat 20.00'de Star TV ekranlarında yayın hayatına başlayacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası