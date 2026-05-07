Star TV’nin yaz sezonu için hazırladığı yeni diziler arasında yer alan Doğanın Kanunu, oyuncu kadrosu ve hikayesiyle dikkat çekmeye başladı. Ay Yapım imzalı dizinin okuma provasının gerçekleşmesinin ardından yayın tarihi, konusu ve oyuncuları merak konusu oldu.

Başrollerinde Alperen Duymaz ve Özge Yağız’ın yer aldığı Doğanın Kanunu dizisi için hazırlıklar sürüyor. İstanbul ve Urla’da çekilecek olan yapım, farklı hayatlara sahip iki karakterin yıllar sonra yeniden kesişen hikayesini ekranlara taşıyacak.

DOĞANIN KANUNU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ay Yapım imzalı Doğanın Kanunu dizisinin yaz sezonunda Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşması bekleniyor. Dizinin kesin yayın tarihi henüz açıklanmasa da okuma provasının tamamlanmasının ardından çekim sürecinin kısa süre içinde başlayacağı öğrenildi.

Yönetmen koltuğunda Ali Bilgin ve Beste Sultan Kasapoğulları’nın oturduğu dizinin ilk çekimlerinin İstanbul’da yapılacağı, ardından ekibin Urla’ya geçeceği belirtildi.

DOĞANIN KANUNU KONUSU NE?

Doğanın Kanunu, birbirinden tamamen farklı hayatlara sahip Yaman ve Doğa’nın hikayesini konu alıyor. Yıllar önce kötü geçen bir iş görüşmesiyle yolları kesişen ikilinin hayatı yıllar sonra yeniden karşılaşmalarıyla farklı bir noktaya sürüklenir.

Dizi, karakter çatışmalarıyla birlikte aşk, kader ve değişim temalarını işleyecek. Yapım ekibi tarafından paylaşılan ilk bilgilerde, hikayenin romantik drama türünde ilerleyeceği ve karakterlerin geçmişleriyle yüzleşeceği ifade ediliyor.

DOĞANIN KANUNU OYUNCULARI

Doğanın Kanunu dizisinin başrollerinde Alperen Duymaz ve Özge Yağız yer alıyor. Alperen Duymaz dizide “Yaman” karakterine hayat verirken, Özge Yağız ise “Doğa” karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

Dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Hakan Yılmaz (Hulusi), Nur Yazar (Perihan), Seda Türkmen (Nesrin), Hülya Duyar (Adile), Onur Berk Aslanoğlu (Saffet), Bartu Zeytinci (Burak), Kübra Balcan (Vera), Olcay Yusufoğlu (Devin), Aziz Caner (Eren), Lara Aslan (Hediye), Yiğitcan Ergin (Mert) ve Müttalip Müjdeci (Kamuran) yer alıyor.

