Fransız basını, Paris Saint-Germain'in, Nijeryalı golcü Victor Osimhen için Galatasaray'ın kapısını çaldığını yazdı. Sarı-kırmızılı yönetimin, Ligue 1 ekibinin transfer teklifini değerlendirmeye bile almadığı konuşuluyor.

Galatasaray, 2024-2025 sezonunda kiralık olarak formasını giyen Victor Osimhen'in bonservisi için Napoli'ye 75 milyon euro bonservis ödemesi taahhüdünde bulundu. Üst düzey katkısını ikinci yılında da sürdüren 27 yaşındaki yıldız için Avrupa devleri sıraya girerken; Paris Saint-Germain'in transfer hamlesi gündem oldu.

Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon üst üste 3 defa 'maçın oyuncusu' seçildi.

PSG'DEN 75 MİLYON EURO

Fransız basınında yer alan haberlere göre; Portekizli golcü Gonçalo Ramos ile sezon sonunda yollarını ayırmayı planlayan PSG, forvet takviyesinde Victor Osimhen'i transfer listesinin üst sıralarına yazdı. PSG Futbol Direktörü Luis Campos'un, Galatasaray'ın kapısını 75 milyon euroluk teklifle çaldığı aktarıldı.

Galatasaray, Nijeryalı futbolcunun forma giymediği 10 lig maçında 4 defa kayıp (2 yenilgi, 2 beraberlik) yaşadı.

"GALATASARAY DEĞERLENDİRMEDİ"

Osimhen’in daha önce Lille forması giymesi nedeniyle Fransız futboluna uyum sürecinin hızlı olacağı belirtilirken, PSG’nin bu detayı önemli bir avantaj olarak gördüğü belirtildi. Ancak sarı-kırmızılı yönetimin, PSG’den gelen teklifi değerlendirmeye almadığı ifade edildi.

Bu sezon görev yaptığı 32 maçta 20 gol atan ve 8 asist yapan yıldız forvet için Fransız kulübünden gelecek daha yüksek bir teklifin, transfer sürecinde dengeleri değiştirebileceği yorumu yapıldı.

