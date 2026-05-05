Galatasaray’ın yeni sezonda Nijeryalı golcüden beklentisi yüksek… Sarı kırmızılı yönetim yıldız golcüyü satmayı düşünmüyor. Kapıyı çalan olursa da 140 milyon avro fiyat biçilecek. Afrika Kupası ve sakatlıklar yüzünden ligde sadece 21 maçta oynayan Osimhen’den önümüzdeki sezon beklenti çok daha büyük…

ALİ NACİ KÜÇÜK - Galatasaray’da sezon boyunca en çok konuşulan isim şüphesiz Victor Osimhen’di. Nijeryalı yıldız oynadığı maçlarda farkını ortaya koyarken, oynayamadığı maçlarla da gündem oldu. Afrika Kupası ve sakatlıklar yüzünden ligde bu sezon sadece 21 maçta forma giyebilen yıldız futbolcudan önümüzdeki sezon beklenti çok daha yüksek. Şampiyonlar Ligi’nde gösterdiği performansla dünya devlerinin iştahını kabartan Osimhen’i yönetim satmayı düşünmüyor. Seçime tek aday olarak girmeye hazırlanan Dursun Özbek yönetimi, bütün planlarını yine Osimhen üzerine kuruyor. Öncelikle sarı kırmızılılar Osimhen’i satmayı düşünmüyor.

Victor Osimhen

BİR DE 30 MAÇ OYNARSA…

Transfer için kapıyı çalacak olan kulüplere de 140 milyon avro fiyat çekilecek. Eğer bu rakamı getiren olursa yönetim 75 milyon avroya aldığı yıldız oyuncudan bir yılda yüzde yüze yakın kâr elde etmiş olacak. Osimhen bu sezon Afrika Kupası ve sakatlıklar yüzünden ligde sadece 18 maçta forma giyebildi. Nijerya elendiği için Osimhen, yazın Dünya Kupası’nda olmayacak, önümüzdeki yıl Afrika Kupası da yok. Sezon başı hazırlık kampına katılacak olan sağlam bir Osmihen’den önümüzdeki yıl beklenti çok daha yüksek. Yönetim, 28-30 maç oynayacak bir Osimhen’in yine lige damga vurmasını bekliyor.

REAL-BARÇA PUSUDA

Galatasaray, Real Madrid’in ilgisi karşısında Nijeryalı forvet Victor Osimhen için 140 milyon avro fiyat etiketi koydu. Arsenal, Liverpool, Barcelona ve Juventus da transfer için pusuda bekliyor.

