Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan Atatürk Kent Meydanı'nda, internet haber sitesi sahibi Süleyman Topbaş, iddiaya göre kaleme aldığı bir köşe yazısı nedeniyle eşinin gözleri önünde kalabalık bir grubun çirkin saldırısına uğradı. Gündelik yaşamın en yoğun olduğu noktada yaşanan tartışma kısa sürede arbedeye dönüşürken, kıyafetleri yırtılana kadar darp edilen Topbaş'ın o zor anları eşinin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle güçlükle son bulan dehşet anlarının ardından polis merkezine giden gazeteci şikayetçi olurken, saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

