Antalya'daki yolsuzluk soruşturmasında ifade veren iş adamı Emin Hesapçıoğlu, , "İmamoğlu tutuklandı, ailesine yardım topluyoruz" denilerek kendisinden 50 bin dolar istendiğini öne sürdü. Muhittin Böcek’in de "Gereğini yap" dediğini iddia ettiği o duruşmada rüşvet çarkı ifşa oldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında açılan davada yeni detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, görevden uzaklaştırılan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in de aralarında bulunduğu 3’ü tutuklu 41 sanık yargılanırken, duruşmada müştekilerin ifadeleri dikkat çekti.

Mahkemede konuşan iş insanı Emin Hesapçıoğlu, seçim sürecinde kendisinden para talep edildiğini öne sürdü. Hesapçıoğlu, yerel seçimlerden yaklaşık 3 ay önce Muhittin Böcek’in kendisini arayarak makamına çağırdığını ve seçim için maddi destek istediğini iddia etti. Olumsuz bir cevap vermemesi halinde zarar görebileceğinin ima edildiğini savunan Hesapçıoğlu, daha sonra Gökhan Böcek’in de benzer taleplerle yanına geldiğini anlattı.

"TEHDİT EDİLDİM"

Bu süreci “dolaylı tehdit” olarak değerlendirdiğini belirten Hesapçıoğlu, seçim öncesinde 1 milyon TL nakit para ile 1 milyon TL değerinde yakıt kartını Gökhan Böcek’e teslim ettiğini ileri sürdü. İşlerinin zarar görmesinden çekindiği için talepleri kabul ettiğini dile getirdi.

Hesapçıoğlu ayrıca, 2018 yılında satın aldığı akaryakıt istasyonuna ilişkin ruhsat sürecinde de sorunlar yaşadığını iddia etti. Belediyenin çeşitli gerekçelerle işlemleri geciktirdiğini öne süren Hesapçıoğlu, bir görüşme sırasında Gökhan Böcek’in kendisinden bazı taleplerde bulunduğunu savundu. Bu talepler arasında bir eğitim masrafı için 1 milyon TL destek ve araç temini olduğunu ileri süren Hesapçıoğlu, “Bu istekler yerine getirilmezse istasyonu açamazsın” şeklinde ifadeler kullanıldığını iddia etti.

Araç talebini doğrudan karşılamamak için kira sözleşmesi yöntemiyle teslim ettiğini anlatan Hesapçıoğlu, daha sonra bu işlemle ilgili alacaklarını tahsil edebilmek için hukuki yollara başvurduğunu söyledi:

"Kiralama bedellerine ilişkin faturaları kestim. Benden baskı ile aldıkları bu bedelleri geri almak istiyordum. Daha sonra bu işlem için de icra takibi yoluna başvurarak aracın kirasının ödenmesi için işlem başlattım"

Hesapçıoğlu, bir başka iddiasında ise Gökhan Böcek’in kendisinden farklı bir olay kapsamında da para istediğini ileri sürdü. Buna göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın tutuklanmasının ardından yardım toplandığı söylenerek kendisinden para talep edildiğini ve bu talep üzerine 300 bin TL verdiğini iddia etti:

"İMAMOĞLU İÇİN 50 BİN DOLAR"

"Gökhan Böcek, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın tutuklanmasından sonra ailesine yardım topladığını, bana da 50 bin dolar düştüğünü söyledi. Ardından Muhittin Böcek beni aradı, ‘Gökhan seni aramış, talebi yerine getir' dedi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı beni aradığı için işlerime zarar gelir korkusuyla 300 bin TL verdim"

Emin Hesapçıoğlu'nun ifadesinin ardından söz alan Muhittin Böcek, Hesapçıoğlu'nun beyanlarına cevap verdi. Böcek, ifadelerin değiştiğini savunarak, Hesapçıoğlu'nun kendisini kurtarmak amacıyla konuştuğunu ileri sürdü. Böcek, "Tutuklandıktan sonra ifadeleri değişmiştir. Sadece kendisini kurtarmak için konuşuyor. Yeğeni ve oğluyla birlikte benim makamıma gelip ‘Duayen başkan' diyerek sohbette bulundu. Gökhan Böcek ile haftada bir kez bir araya geliyordu. Kendisine, ‘Gökhan Böcek, geleceğin başkanı' diye hitap ediyordu" dedi.

Muhittin Böcek'in sözlerine cevap veren Emin Hesapçıoğlu, her belediye başkanını ziyaret ettiği gibi Muhittin Böcek'i de ziyaret ettiğini söyledi. Şirketlerinin farklı belediyelerden ihale aldığını belirten Hesapçıoğlu, Gökhan Böcek ile samimiyetinin bulunmadığını ifade etti. Hesapçıoğlu, "Her başkanı ziyaret ettiğim gibi Muhittin Böcek'i de ziyaret ettik. Benim şirketlerim her belediyeden ihale almaktadır. Antalya Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketlerinden de ihale aldım. Gökhan Böcek ile bir samimiyetim yok, çocuğum yaşındadır. Muhittin Böcek'in oğlu olması sıfatıyla tanırım. Başkanın oğlu olmazsa benimle herhangi bir ilişkisi olamaz. Muhittin Başkanı 30 yıldır tanırım. Benden taleplerde bulunmuştu, taleplerini yerine getirmediğim zaman işlerim yok sayılmıştır" dedi.

Mahkemede ifade veren diğer sanıklardan Serkan T. ise söz konusu akaryakıt istasyonuyla ilgili işlemlerin mevzuata aykırılıklar nedeniyle yürütüldüğünü savundu. Belediyeye yapılan şikayet üzerine inceleme başlatıldığını belirten Serkan T., tespit edilen uygunsuzluklar nedeniyle cezai işlem uygulandığını ifade etti.

Duruşmada dinlenen bir diğer müşteki Evren Topal ise belediye ile yaşadığı süreçte ciddi mağduriyet yaşadığını ileri sürdü. Yıllardır kentte altyapı ve yol işleri yaptıklarını belirten Topal, aldıkları ihalelerde hak edişlerini uzun süre alamadıklarını ve bu süreçte kendisinden para talep edildiğini iddia etti.

"CAN GÜVENLİĞİMDEN ENDİŞELİYİM"

Topal, Osman S.'nin daha sonra şantiyeye geldiğini ve kendisinden 2 milyon TL talep ettiğini iddia etti. Topal, Serkan T., Gökhan Böcek ve adını vermek istemediği bazı kişilerin içinde olduğu bir sistemden kendisine bahsedildiğini öne sürdü. Topal, "Daha sonra şantiyeye gelip 2 milyon talep etti. Serkan T., Gökhan Böcek ve adını vermeyeceği bazı kişilerin içinde olduğu bir sistemden bahsetti, bana kolaylık sağlayabileceklerini söyledi. Daha sonra bu iş çözülmedi, çözülmediği için zaman zaman sıkıştırdım. Şikayetçi olmadan önce param ödendi. Hayatım bitme noktasına gelmiş, ben şikayetçi olmayacağım da kim şikayetçi olacak. Kendimin ve ailemin can güvenliğinden endişem var" diye konuştu.

Mahkemede ayrıca malen sorumlu sıfatıyla ifade veren Meltem Yılmaz da eski eşinin talebiyle bazı taşınmazları üzerine aldığını, bu süreçte herhangi bir usulsüzlükten haberdar olmadığını dile getirdi.

