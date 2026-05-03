Rekor seviyelerden hafif bir düşüş yaşayan altında, Citigroup’un analizine göre 'temkinli iyimserlik' dönemi başlıyor. Banka, her ne kadar uzun vadeli beklentisinde ons fiyatı için 5.000 dolar gibi oldukça çarpıcı bir hedef belirlemiş olsa da kısa ve orta vade için daha mesafeli bir yaklaşım sergiliyor.

Altın fiyatlarında uzun vadeli beklentileri değiştiren bir rapor yayınlandı. Dev banka Citi, ons fiyatı için 5.000 dolar seviyesini işaret ederek piyasalarda büyük bir heyecan oluştururken, yatırımcılar için kritik bir 'temkinli olun' uyarısında bulundu.

5.000 DOLAR BEKLENTİSİNİN PERDE ARKASI

Küresel ekonomideki belirsizlikler, jeopolitik riskler ve merkez bankalarının altın rezervlerini güçlendirme stratejileri, değerli metali yatırımcıların göz bebeği yapmaya devam ediyor. Finans dünyasının devlerinden Citi Bank, yayınladığı son raporda altın için oldukça çarpıcı bir projeksiyona yer verdi.

Citi analistleri, altının uzun vadeli seyrine ilişkin beklentilerini yukarı yönlü güncelledi. Bankanın 5.000 dolar hedefi, piyasalarda "tarihi bir seviye" olarak yorumlanırken, bu beklentinin temelinde yatan ana unsurlar şu şekilde sıralanıyor:

Güvenli Liman Talebi: Küresel çapta artan belirsizliklerin altını bir "sigorta" işlevi görmeye itmesi.

Merkez Bankası Alımları: Özellikle gelişmekte olan ülkelerin merkez bankalarının altın stoklarını artırma eğilimi.

Enflasyon ve Para Politikaları: Faiz oranlarına yönelik beklentilerin altın fiyatları üzerindeki destekleyici etkisi.

YATIRIMCIYA "KRİTİK YOL AYRIMI" UYARISI

Citi, uzun vadede 5.000 dolar hedefi koymasına rağmen, kısa vadeli yatırımcıları unutmadı. Banka, piyasaların şu an "kritik bir yol ayrımında" olduğunu belirterek, fiyatlarda yaşanabilecek ani ve sert dalgalanmalara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Analistlere göre, yükseliş trendi güçlü görünse de teknik düzeltmeler ve ekonomik verilerdeki değişimler, portföylerinde altın bulunduranlar için kısa vadeli riskler taşıyor. Bu nedenle, yatırımcıların duygusal kararlardan ziyade, uzun vadeli stratejilere odaklanmaları tavsiye ediliyor.

ALTIN YATIRIMCISI NE YAPMALI?

Citi, altın yatırımcılarını 'sabırlı ve temkinli' olmaya çağırıyor. Uzun vadede yükseliş beklentisi sürse de günlük fiyat değişimlerine karşı temkinli olmak ve piyasa trendlerini yakından takip etmek, yatırımcılar için en güvenli yol olarak öne çıkıyor.

