İstanbul’un Tarabya semtinde bulunan Burger King şubesinde yaşanan olay sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İddiaya göre, ihtiyaç sahibi bir anne ile küçük kızı, “fakir göründükleri” gerekçe gösterilerek restorana alınmadı. Geçimini çorap satarak sağlayan anne İsmigül Sevcan olayla ilgili sessizliğini bozdu. Sevcan, “Biz insan değil miyiz? Neden dışlanıyoruz? Hava soğuktu, sadece içeride yemek yemek istedik” sözleriyle yaşananlara tepki gösterdi.

Burger King Tarabya şubesindeki olay, restoranda bulunan bir müşterinin anne ve kızı için dijital ekran üzerinden yemek siparişi vermesiyle başladı. Tanık isimli haber sayfasının haberine göre; hem kendi yemeğini hem de anne kızın siparişini ödeyen müşteri, siparişlerin hazırlanmasını beklerken dikkat çeken bir durumla karşılaştı. Kendi siparişi tepsiyle servis edilirken, anne ve kız için hazırlanan yemeğin yalnızca paket olarak verileceği ifade edildi.

“HERKESİ İÇERİ ALAMAYIZ” DİYE CEVAP VERMİŞLER

Durumu sorgulayan müşteriye, iddiaya göre restoran çalışanları tarafından “Restoranda yiyemezler, sadece paket servis yapabiliriz” diye cevap verildi. Bunun üzerine olay yerine çağrılan işletme yöneticisinin de benzer yönde açıklamalarda bulunduğu ileri sürüldü. Müşterinin, “Ben burada yemek yiyebiliyorken onlar neden yiyemiyor?” sorusuna yöneticinin, “Kurallarımız var, herkesi içeri alamayız” şeklinde karşılık verdiği iddia edildi.

TEPKİLER SONRASI GERİ ADIM ATTILAR

Yaşanan tartışmanın ardından diğer müşterilerin de duruma tepki göstermesi üzerine işletme yönetiminin geri adım attığı ve anne ile kızın restoranda oturmasına izin verildiği belirtildi. Ancak olay mekanda bulunanlar tarafından tepki çekti.

ANNEDEN TEPKİ: BİZ İNSAN DEĞİL MİYİZ?

Sosyal medyaya da yansıyan olayı gündeme taşıyan muhabir Rojda Altıntaş, anne İsmigül Sevcan ile görüştü.

Geçimini çorap satarak sağladığını ifade eden Sevcan, kızına yemek alabilmek için bir vatandaşın yardım ettiğini söyledi. Yemek alındıktan sonra içeride oturmak istediklerini belirten Sevcan, görevlinin kendilerine “Burada yiyemezsiniz” dediğini öne belirtti.

Sevcan, yaşadıklarına “Biz insan değil miyiz? Neden dışlanıyoruz? Hava soğuktu, sadece içeride yemek yemek istedik” sözleriyle tepki gösterirken, olayın ardından vatandaşların tepkisi üzerine içeri alındıklarını açıkladı.

