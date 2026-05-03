Kurban Bayramı yaklaşırken milyonlarca kişinin gündeminde tatil süresinin uzatılıp uzatılmayacağı sorusu yer alıyor. Çalışanlar ve turizm sektörü, bayram tatilinin hafta sonu ile birleştirilerek 9 güne çıkarılıp çıkarılmayacağını merak ediyor. ''Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı, bayram tatili birleşecek mi?'' sorusu gündemdeyken konuya ilişkin Mehmet Nuri Ersoy'dan açıklama geldi.

Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı, bayram tatili birleşecek mi merak edilirken Kültür Yolu Festivali kapsamında Aydın’da basın mensuplarının sorularını cevaplayan Bakan Ersoy, bayram tatilinin uzatılması ihtimaline değindi.

Bakan Ersoy'dan açıklama! Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı, bayram tatili birleşecek mi?

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılıp çıkarılmayacağına ilişkin henüz resmi bir karar alınmadı. Mehmet Nuri Ersoy yaptığı açıklamada, 9 günlük tatilin turizm açısından olumlu olabileceğini ifade ederken konunun Kabine toplantısında değerlendirilerek karara bağlanacağını belirtti.

BAYRAM TATİLİ BİRLEŞECEK Mİ?

Kurban Bayramı’nın hafta içine denk gelmesi nedeniyle tatilin uzatılması seçeneği kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Bayramın ilk gününün çarşamba olması, hafta başındaki günlerin idari izin kapsamına alınıp alınmayacağı sorusunu gündeme taşıdı.

Karar alınması durumunda, resmi tatil süresi hafta sonu ile birleşerek 9 güne ulaşabilecek. Uygulamanın hayata geçirilmesi için Kabine kararı ile beraber resmi açıklamaların yapılması bekleniyor.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN, KAÇ GÜN?

2026 yılında Kurban Bayramı arefesi 26 Mayıs Salı gününe denk geliyor. Bayramın birinci günü 27 Mayıs Çarşamba başlayacak ve 30 Mayıs Cumartesi günü sona erecek.

Kurban Bayramı tatili 4 gün olarak uygulanacak.

