Kurban Bayramı yaklaşırken milyonlarca emeklinin gündeminde bayram ikramiyesi ödemeleri yer alıyor. 2026 yılı için ödeme takvimi, tutar ve artış ihtimaliyle ilgili detaylar netleşmeye başladı. ''Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak, emekli ikramiyesine zam yapılacak mı?'' merak edilirken Vedat Işıkhan tarafından yapılan açıklamalar takip ediliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kurban Bayramı öncesinde en çok merak edilen başlıklardan biri olan zam konusuna da açıklık getirdi.

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

2026 yılında Kurban Bayramı 27 Mayıs’ta başlayacak. Emekli bayram ikramiyelerinin bayramdan önceki hafta içerisinde hesaplara yatırılması bekleniyor. Resmi ödeme takvimi henüz açıklanmazken önceki yıllardaki uygulamalar dikkate alındığında ödemelerin kademeli şekilde yapılacağı öngörülüyor.

Geçtiğimiz senelere göre SSK emeklilerinin 18 - 21 Mayıs, Bağ-Kur emeklilerinin 22 - 23 Mayıs, Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilerin ise 24 - 25 Mayıs tarihleri arasında ödemelerini alması bekleniyor. Ayrıca ödemelerin daha erken yapılması ihtimali üzerinde de çalışma yürütülebileceği ifade ediliyor. İkramiyelerin yatacağı net tarih önümüzeki günlerde yapılacak resmi açıklamalar ile netleşecek.

EMEKLİ İKRAMİYESİNE ZAM YAPILACAK MI?

Vedat Işıkhan tarafından yapılan açıklamaya göre Kurban Bayramı’nda verilecek emekli ikramiyesinde artış planlanmıyor. Ramazan Bayramı’nda ödenen 4 bin TL tutarındaki ikramiyenin aynı şekilde Kurban Bayramı’nda da verileceği belirtildi.

Işıkhan, "Kurban Bayramı ikramiyelerini Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi aynı miktarda vereceğiz. Erken ödenmesiyle ilgili çalışma yapılır" ifadelerini kullandı.

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLİR?

Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında aylık veya gelir alan birçok kişi bayram ikramiyesi ödemesinden yararlanabiliyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin yanı sıra şehit yakınları, gaziler, dul ve yetim aylığı alanlar, vazife malullüğü aylığı bulunanlar, sürekli iş göremezlik geliri elde edenler ve şeref aylığı alan kişiler de bayram ikramiyesi kapsamında yer alıyor.

