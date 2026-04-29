Ramazan Bayramı'nda 4 bin lira olarak yatırılan emekli ikramiyelerine Kurban Bayramı'nda zam yapılıp yapılmayacağı merak konusuydu. Konuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan açıklama geldi. İşte detaylar...

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, milyonlarca emeklinin gözü ikramiyelere çevrildi. Ramazan Bayramı'nda 4'er bin TL olarak yatırılan ikramiyelere bu bayramda zam yapılıp yapılmayacağı merak edilirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan konuyla ilgili açıklama geldi.

"AYNI MİKTARDA VERECEĞİZ"

Bakan Işıkhan, bu bayramda da ikramiyelere zam yapılmayacağını belirtti. Işıkhan, "Kurban Bayramı ikramiyelerini Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi aynı miktarda vereceğiz. Erken ödenmesiyle ilgili çalışma yapılır" ifadelerini kullandı.

"KAYNAK ÜRETMEKTE ZORLANDIK"

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Ramazan Bayramı öncesi ikramiyelerle ilgili yaptığı açıklamada, "Kaynak üretmede zorlandık. Hem ramazan hem kurban bayramı için 4'er bin TL ikramiye için bu yıl SGK'ya bütçemizden 150 milyar TL ikramiye ayırıyoruz. Bunun için özel bir kaynak aktarmamız gerekiyor. Zorluklar da ortada. Şu anda bölgesel manada savaş riski, petrol-doğalgaz fiyat artışları, tedarik zinciri nedeniyle sıkıntılar var. OVP'ye uygun olarak bütçe disiplinine dikkat etmemiz gerekiyor." demişti.

