Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava kısa bir süre kala gözler sınav saati ve süresine çevrildi. Yayımlanan LGS 2026 kılavuzunda sınava ilişkin ayrıntılara yer verilmişti. Sınav saatini ve süresini kaçırmak istemeyen öğrenciler ve veliler, son kontrollerini yapıyor. Peki, LGS 2026 saat kaçta başlayacak/bitecek? İşte LGS süresi ve saatiyle ilgili bilgiler...

14 Haziran Pazar günü yapılacağı duyurulan LGS merkezi sınavının tarihi, aynı gün A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Avustralya milli takımıyla oynayacağı müsabakanın bitiş saatinin, sınav başlangıç saatiyle çakışması nedeniyle değişmiş, 1 gün öne çekilmişti. Sınav tarihine kısa bir süre kala LGS sınav yerleri ilan edildi. Öğrenciler belirlenen tarih ve saate sınava katılım gerçekleştirecek.

LGS SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Bu doğrultuda merkezi sınav, 13 Haziran'da yurt içi ve yurt dışı sınav merkezlerinde yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 13 Haziran Cumartesi günü düzenlenecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, yurt içi ve yurt dışında toplam 1 milyon 22 bin 658 öğrencinin katılımıyla yapılacak. İki oturumdan oluşan sınavın ilk oturumu saat 09.30'da, ikinci oturumu ise saat 11.30'da başlayacak.



LGS 2026 saat kaçta başlayacak/bitecek? LGS süresi ve saatiyle ilgili bilgiler...

LGS 2026 SÜRELERİ

LGS kapsamındaki merkezî sınavda, 8'inci sınıf öğretim programlarında yer alan kazanımlar esas alınacak.

Sorular, öğrencilerin "okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme ve bilimsel süreç becerileri"ni ölçecek nitelikte hazırlanacak.

Birinci oturumda Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dilden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika süre verilecek.

İkinci oturumda ise matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve 80 dakika süre tanınacak.

LGS ÖNCESİ TATİL KARARI

LGS kapsamındaki merkezi sınavın sağlıklı şekilde yürütülmesi ve sınav öncesinde bina ve çevresinin temizlik, hijyen ve fiziki şartlar bakımından sınava hazır hale getirilmesi, sınav salonlarının numaralandırılması ve gerekli yönlendirme levhalarının yerleştirilmesi gibi okul hazırlıklarının tamamlanabilmesi adına 12 Haziran Cuma günü idari tatil ilan edildi.



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