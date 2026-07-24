Beşiktaş'ta 2011-2014 yılları arasında forma giyen Hugo Almeida, siyah-beyazlı ekibe transferi gündemde olan dünyaca ünlü Mısırlı futbolcu Mohamed Salah hakkında açıklamalarda bulundu.

Siyah-beyazlı takımın eski golcüsü Hugo Almeida, Beşiktaş taraftarının yolunu gözlediği Mohamed Salah hakkında konuştu. Premier Lig devi Liverpool ile yolları ayrılan yıldız golcünün bonservisi elinde bulunuyor.

Mohamed Salah'ın güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösteriliyor.

"BEŞİKTAŞ'A TRANSFER OLMASINI UMUYORUM"

42 yaşındaki Portekizli eski futbolcu, "Transferin resmiyet kazanmasını ve Salah'ın Beşiktaş'a transfer olmasını umuyorum. Bu, şüphesiz Türk futbol tarihinin en büyük transferi olacak" ifadelerini kullandı.

Hugo Almeida, geçtiğimiz yıl TFF 1'inci Lig ekiplerinden Hatayspor'da teknik direktörlük yaptı.

"EN UFAK ŞÜPHEM YOK"

Hugo Almeida, "Salah büyük bir oyuncu ve büyük bir takıma transfer olacak. Salah, Beşiktaş'ta parlayacaktır. Bundan en ufak bir şüphem yok. Beşiktaş, oyuncuları çok iyi karşılayan ve onlara harika bir şekilde kucak açan çok özel bir kulüp. İngiltere Ligi'nden gelen bir oyuncu, her lige uyum sağlamaya hazırdır" sözlerini sarf etti.

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