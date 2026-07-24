Golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş’ın, Al Hilal forması giyen Uruguaylı yıldız Darwin Nunez'in transferinde önemli mesafe kaydettiği belirtildi.

Santrfor arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'de kariyerini sürdüren Darwin Nunez için yürüttüğü görüşmelerde ilerleme sağladı.

4 MİLYON AVRO KİRALAMA BEDELİ

Uruguaylı yıldız için kiralama formülü üzerinde çalışan yönetimin son pürüzleri gidermek için yoğun çaba gösterdiği öğrenildi. Sözleşme şartlarında büyük ölçüde yakınlaşıldığı gelen haberler arasında. Beşiktaş’ın Al Hilal’e 4 milyon avro kiralama bedeli teklif ettiği öğrenildi.

AVRUPA’YA DÖNMEYE SICAK BAKIYOR

Kariyerini yeniden Avrupa’da sürdürmek istediği öne sürülen Nunez'in, siyah beyazlıların projesine olumlu yaklaştığı ifade edildi. Uruguaylı golcü, 2025-2026 sezonunda Al Hilal kadrosunda yer aldı ve sezonu 24 karşılaşmayla tamamladı. Al Hilal, 17 Temmuz’da yaptığı açıklamada Nunez’in Dünya Kupası sonrasındaki izninin ardından takımın Avusturya kampına katıldığını ve yeni sezon hazırlıklarına başladığını duyurmuştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası