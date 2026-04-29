Altın fiyatlarıyla ilgili belirsizlik devam ediyor. Orta Doğu'dan gelen haber akışına göre, fiyatlar bir aşağıya bir yukarıya doğru hareket ediyor. Yatırımcılar altın fiyatlarının geleceğini merak ederken, ekonomist İslam Memiş'ten önemli bir uyarı geldi.

Bu akşam açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı ve Orta Doğu'daki gelişmeleri değerlendiren Memiş, piyasadaki belirsizliğe dikkat çekti. İşte Memiş'in açıklamalarından satır başları...



"FED PAS GEÇECEK" Fed'in faiz indirimini sabit bırakmasını bekleyen Memiş, "Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz kararı var saat 21'de açıklayacak. Bir karar değişikliği beklemiyoruz. Pas geçmesini bekliyoruz." dedi.

AVRUPA MERKEZ BANKASI NE YAPACAK? Memiş sözlerine şöyle devam etti: "Perşembe günü de yine Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Bu taraftan da pas geçmesini bekliyoruz. Çünkü yine İran konusundaki belirsizlikler devam ediyor. Gelen haber akışları burada temkinli bir şekilde fiyatları baskılamaya devam ediyor."



"BELİRSİZLİK DEVAM EDİYOR" Petrol karşısında tüm varlıkların baskı altında olduğunu belirten Memiş, "Özellikle petrol fiyatları yine 110 dolar seviyesinin üzerine yükseldi. Petrol karşısındaki bütün varlıklar yine baskı altında kalmaya devam ediyor. Görüşmelerin sonucunda ne olacak buradaki belirsizlik devam ediyor." şeklinde konuştu.



"YATIRIMCILAR SESSİZCE BEKLEYECEK" Yatırımcılara önemli bir uyarı yapan Memiş, "Küresel piyasalarda bütün enstrümanlarda bir belirsizlik var, bir baskılanma var. Bu da yatırımcıların tekrar beklemesine işaret ediyor. Bu savaş belirsizliği devam ettikçe bütün yatırımcılar da kenarda sessizce beklemeye devam edecek." dedi.

FAİZDE BEKLE-GÖR DÖNEMİ Faizle ilgili de değerlendirmeler yapan Memiş, "Merkez bankaları savaş nedenli faiz politikalarına tekrar bekle gör politikasını uygulayacak ama diğer yandan da bölgeden gelen haber akışları piyasalar için oldukça önemli olmaya devam edecek." dedi.

VARLIK BARIŞI DETAYI... Memiş sözlerini şöyle tamamladı: "Petrol fiyatlarının sektöre olumsuz yansımalarını yakından takip ediyoruz. İçeride çeşitli tedbirler alınmaya devam ediyor. Özellikle varlık barışı ile alakalı bir süreç yaşandı. Yurt dışındaki yaşayan kişilerin buraya Türkiye'ye gelirken cüzi bir miktarda vergiyle bu varlık barışından yararlanması önemli. Bu gibi tedbirler bizi biraz daha koruyacaktır diye düşünüyorum."

