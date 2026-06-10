F.Bahçe’de Aykut Kocamanlı yeni dönemin şifreleri. Kocaman’a göre takımda her dönemde kalite arttı ama verim artmadı. Sarı lacivertli takımdan uzak kaldığı dönemde kulübün yaralarına sık sık parmak basan Aykut Hoca, geçmişte verdiği demeçlerle başarıya nasıl ulaşacaklarını böyle özetledi…

Fenerbahçe’de ikinci Aziz Yıldırım dönemi resmen başladı. 20 yıl kesintisiz başkanlık yaptıktan sonra sekiz yıl ara verip geri dönen Yıldırım ve yönetimi, bugün mazbatayı alarak kolları sıvayacak. Yeni yönetimin ilk icraatı ise Aykut Kocaman ve ekibini açıklamak olacak. Aykut Kocaman da tıpkı Aziz Yıldırım gibi uzun yıllar sarı lacivertli takımdan ayrı kaldı, kulüp çalıştırmadı, sabırla sıranın kendisine gelmesini bekledi. Kocaman takımdan uzak kaldığı dönemde kulübün yaralarına parmak basmaktan da geri durmadı. Kocaman’a göre Fenerbahçe’de her dönemde kadro kalitesi arttı ancak verimlilik ise azaldı.

Aykut Kocaman

İHTİYACA GÖRE TRANSFER

Kulüpteki “yönetimsel ve sistemsel verimlilik” üzerine sık sık demeçler veren Kocaman, takımın nasıl yöneteceğinin de şifrelerini izah etti. Fenerbahçe’de yıldızların kısa süre içinde ‘çöp’ hâline geldiğini söyleyen Kocaman “Fenerbahçe’nin son dönemindeki en önemli sorunu futbolu yönetenlerin verimliliği artıramaması oldu” sözleriyle durumu özetliyor. Takımdaki en büyük problemlerden birinin de öz güven eksikliği olduğunu belirten tecrübeli teknik adam ayrıca forma adaletinin önemini vurguluyor. Kocaman’a göre oyuncunun popülaritesine değil takımın ihtiyacına göre transfer yapılması önemli.

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Aykut Kocaman

ARTIK YÜZLER GÜLECEK

Kısacası Aykut Hoca’ya göre Fenerbahçe’nin yıllardır şampiyonluğa ulaşamamasının altında hem teknik hem de yönetimsel hatalar önemli etken. Oyuncuların değersizleştirilmesi, tribünlerin bölünmesi, Kadıköy’de kaybedilen puanlar, forma adaletinin olmaması ve öz güven eksikliğine dayanıyor. Kocaman’ın ilk yapacağı şey; oyuncu-teknik ekip arasındaki güven ortamını yeniden sağlamak, Samandıra’da huzurlu bir çalışma ortamı oluşturmak. Pierre Webo, Dirk Kuyt, Selçuk Şahin, Volkan Demirel gibi tecrübeli antrenörle kendi A takımını kuran Kocaman, şampiyonluk hasretini dindirmeye çalışacak.

PREMİER LİG MODELİ

Aykut Kocaman ve ekibi, Premier Lig dinamiklerini model olarak aldı. ‘Oyun değişti, biz de değişmeliyiz’ felsefesiyle kararlar alındı. Yüksek ön alan baskılı, sürekli hücum odaklı, dinamik ve domine eden bir oyun planlanıyor. Teknik ekip, uzmanlaşmış departmanlara ayrılacak. Analiz departmanı, dört alt bileşene ayrılacak: Takım, rakip, antrenman ve oyuncu analizleri. Her duran top türü için ayrı antrenör olacak.

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