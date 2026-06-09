Fenerbahçe Spor Kulübü, futbol takımının yeni sezon hazırlık kampı ve maç programını duyurdu.

Sarı lacivertliler, yeni sezon hazırlıklarının Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde yapılacağını açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımımızın yeni sezon hazırlık kampı ve maç programı belli oldu. Fenerbahçemiz, 5-16 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde

@matchpr_’ın organizasyonuyla kamp yapacak.

Takımımız aynı zamanda bu tarihler arasında yine Match PR’ın organizasyonuyla @LASK_Official’ın ev sahipliğinde düzenlenecek olan ve ikisi Summer Series Upper Austria kapsamında olmak üzere üç hazırlık maçı oynayacak." denildi.

Maç programı ve detayları ise şöyle:

8 Temmuz 2026 (Summer Series Upper Austria)

Fenerbahçe - Admira Wacker (Raiffeisen Arena)

11 Temmuz 2026

Fenerbahçe - Pogon Szczecin (Hofmann Personal Stadion)

14 Temmuz 2026 (Summer Series Upper Austria)

LASK - Fenerbahçe (Raiffeisen Arena)

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