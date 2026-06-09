Fenerbahçe'nin hazırlık maçlarının tarihleri açıklandı
Fenerbahçe Spor Kulübü, futbol takımının yeni sezon hazırlık kampı ve maç programını duyurdu.
- Kamp, 5-16 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde gerçekleştirilecek.
- Kamp süresince üç hazırlık maçı oynanacak.
- 8 Temmuz 2026'da Admira Wacker ile, 11 Temmuz 2026'da Pogon Szczecin ile karşılaşılacak.
- 14 Temmuz 2026'da LASK ile maç yapılacak.
Sarı lacivertliler, yeni sezon hazırlıklarının Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde yapılacağını açıkladı.
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Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımımızın yeni sezon hazırlık kampı ve maç programı belli oldu. Fenerbahçemiz, 5-16 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde
@matchpr_’ın organizasyonuyla kamp yapacak.
Takımımız aynı zamanda bu tarihler arasında yine Match PR’ın organizasyonuyla @LASK_Official’ın ev sahipliğinde düzenlenecek olan ve ikisi Summer Series Upper Austria kapsamında olmak üzere üç hazırlık maçı oynayacak." denildi.
Maç programı ve detayları ise şöyle:
8 Temmuz 2026 (Summer Series Upper Austria)
Fenerbahçe - Admira Wacker (Raiffeisen Arena)
11 Temmuz 2026
Fenerbahçe - Pogon Szczecin (Hofmann Personal Stadion)
14 Temmuz 2026 (Summer Series Upper Austria)
LASK - Fenerbahçe (Raiffeisen Arena)