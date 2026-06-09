Fenerbahçe'de 8 yıl sonra başkanlık koltuğuna yeniden oturan Aziz Yıldırım'ın, kulübü 2010-2011 sezonunda şampiyonluğa ulaştıran sarı lacivertli camianın efsane isimlerinden Aykut Kocaman'ı teknik adamlığa getireceği ve sözleşmesinin 1 yıllık olacağı iddia edildi.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde yapılan olağanüstü seçimli genel kurulunda Aziz Yıldırım, yeniden başkan seçildi. Sarı lacivertlilerde Aziz Yıldırım'ın başkanlık görevine gelmesinin ardından, teknik direktörlük koltuğuna da Aykut Kocaman oturacağı ve Fenerbahçe'de iz bırakmış isimlerin kulübe geri döneceği belirtildi.

PRENSİPTE ANLAŞILDI

Sporx'te yer alan habere göre; Başkan Aziz Yıldırım ile Teknik Direktör Aykut Kocaman arasında prensip anlaşması sağlandı. Resmi imza ve basın toplantısının mazbata töreni sonrası ilk günlerde yapılmasının beklendiği kaydedildi.

Aykut Kocaman

EFSANE İSİMLER GERİ DÖNÜYOR

Yeni sezon öncesi Aykut Kocaman'ın ekibinde yer alacak isimler de ortaya çıktı. Kulüpte iz bırakmış isimlerden Volkan Demirel, Pierre Webo ve Dirk Kuyt gibi isimlerin Fenerbahçe'de göreve başlayacağı aktarıldı.

MUKAVELE 1 SENELİK

Öte yandan iki kişinin daha bu isimlerin arasına ekleneceği ve Kocaman ile yapılacak anlaşmanın 1 yıl olacağı belirtildi.

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Aykut Kocaman

KUYT İÇİN AÇIKLAMA GELDİ

Dirk Kuyt'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Hollanda 2. Lig ekibi Dordrecht'ten sarı lacivertlilere dönmesi beklenen Kuyt ile ilgili açıklama geldi.

"TÜRK YATIRIMCIMIZ SÖYLEDİ"

Dordrecht Genel Müdürü Hans de Zeeuw, "Her ihtimali göz önünde bulunduruyoruz. Bir Türk yatırımcımız var ve o bize bunun gündemdeki bir konu olduğunu açıkça belirtti. Türk medyasında da bu konuda gündeme geldi." ifadelerini kullandı.

"BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEDİLER"

Kuyt için Türkiye'den kendileriyle iletişime geçen olmadığını söyleyen Zeeuw, "Orada böyle bir durum olduğunu biliyoruz. Bu yüzden bunu ciddiye almamak garip olur ancak şimdilik Türkiye'den kimse bizimle iletişime geçmedi." diye konuştu.

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