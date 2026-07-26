Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev yapmak isteyen adaylar için yeni personel temin ilanlarını duyurdu. MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığı (PERTEM) tarafından yayımlanan kılavuzlarla, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarında istihdam edilmek üzere sözleşmeli er ve uzman erbaş alımına ilişkin başvuru şartları, takvim ve süreç ayrıntıları erişime açıldı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev almak isteyen adayların beklediği personel alım sürecinin ayrıntıları belli oldu. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarının sözleşmeli er ve uzman erbaş ihtiyaçlarına yönelik başvuru kılavuzları erişime açıldı. Yayımlanan kılavuzlarda başvuru takvimi, adaylarda aranacak genel ve özel nitelikler, yaş sınırı, eğitim durumu ve KPSS şartı gibi birçok önemli ayrıntı yer alıyor.

Sözleşmeli er ve uzman erbaş temini başvuru takvimi belli oldu! Pertem ön başvuru nasıl yapılır?

SÖZLEŞMELİ ER VE UZMAN ERBAŞ TEMİNİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2026 yılı 3'üncü dönem Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları uzman erbaş alımı için başvuru sürecini başlattı. Adaylar, başvurularını yalnızca çevrim içi olarak MSB Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet ile giriş yaparak gerçekleştirebilecek.

Başvurular, 9 Ağustos 2026 saat 23.59'a kadar kabul edilecek. Başvuru işlemini tamamlayan adayların ise 250 TL tutarındaki sınav ücretini en geç 10 Ağustos 2026 saat 23.30'a kadar T.C. Vakıflar Bankası'nın internet bankacılığı, mobil uygulaması veya ATM'leri üzerinden yatırması gerekiyor. Süresi içinde sınav ücretini ödemeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacak.

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