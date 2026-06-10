Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Doğanın Kanunu dizisi, güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çeken hikayesiyle gündemde yer almaya devam ediyor. Dizide Devin karakterini canlandıran Olcay Yusufoğlu da yapımın merak edilen isimleri arasında. İlk bölümün ekranlara gelmesi ile beraber izleyenler ''Doğanın Kanunu Devin kimdir, kaç yaşında, nereli?'' sorularının cevaplarını araştırmaya başladı.

Doğanın Kanunu, birbirinden tamamen farklı hayatlar yaşayan Yaman ve Doğa'nın yıllar sonra yeniden kesişen hikayesini ekranlara taşıyor. Geçmişte yaşanan olayların izlerini taşıyan iki karakter, hayatın farklı dönemlerinde tekrar karşı karşıya geliyor. İlk bölümü ile izleyenlerin dikkatini çeken dizinin oyuncu kadrosu da ilgi çekti. Peki, Doğanın Kanunu Devin kimdir, kaç yaşında, nereli?

Doğanın Kanunu Devin kimdir, kaç yaşında, nereli? Olcay Yusufoğlunun biyografisi

DOĞANIN KANUNU DEVİN KİMDİR?

Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Doğanın Kanunu dizisi, ilk bölümüyle birlikte karakterleriyle de dikkat çekmeye başladı. Dizide merak edilen isimlerden biri de Olcay Yusufoğlu'nun canlandırığı Devin karakteri oldu.

Doğanın Kanunu Devin kimdir, kaç yaşında, nereli? Olcay Yusufoğlunun biyografisi

OLCAY YUSUFOĞLU KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Doğanın Kanunu dizisinde Devin karakterini canlandıran 37 yaşındaki Olcay Yusufoğlu 16 Haziran 1988 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi.

Oyunculuk eğitimini Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde tamamlayan Yusufoğlu, mezuniyetinin ardından tiyatro çalışmalarına ağırlık verdi. Bir dönem Ankara Devlet Tiyatrosu bünyesinde görev alan oyuncu, daha sonra televizyon projelerinde yer almaya başladı.

Doğanın Kanunu Devin kimdir, kaç yaşında, nereli? Olcay Yusufoğlunun biyografisi

Televizyon kariyerinde Köprü, ES-ES, Sakarya Fırat, Umutsuz Ev Kadınları, Fatih Harbiye, Poyraz Karayel ve Cesur Yürek gibi yapımlarda rol alan oyuncu, özellikle Bizim Hikaye, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Sadakatsiz, Evlilik Hakkında Her Şey, Hayat Bugün ve Yargı dizileriyle adından söz ettirdi.

Doğanın Kanunu Devin kimdir, kaç yaşında, nereli? Olcay Yusufoğlunun biyografisi

DOĞANIN KANUNU OYUNCULARI KİMLER?

Oyuncu Karakter Alperen Duymaz Yaman Özge Yağız Doğa Hakan Yılmaz Hulusi Nur Yazar Perihan Seda Türkmen Nesrin Hülya Duyar Adile Onur Berk Aslanoğlu Saffet Bartu Zeytinci Burak Kübra Balcan Vera Olcay Yusufoğlu Devin Çağla Demir Müjgan Lara Aslan Hediye Aziz Caner Eren Onur Bay Mert Muttalip Müjdeci Kamuran Yiğitcan Engin Mert Yüksel Ünal Kazım









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