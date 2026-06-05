Doğanın Kanunu dizisi için geri sayım başladı. Yayın tarihi belli olurken dizinin oyuncu kadrosu da dikkat çekti. Başrollerinde Alperen Duymaz ve Özge Yağız'ın yer aldığı yapım, yayınlanan yeni tanıtımlarıyla gündem oldu. İşte, Doğanın Kanunu oyuncuları...

Ay Yapım imzasını taşıyan Doğanın Kanunu dizisi, romantik komedi ve dram unsurlarını bir araya getiren hikayesiyle ekran yolculuğuna hazırlanıyor. Urla'nın doğal atmosferinde çekilen yapımın yayın tarihi netleşirken, oyuncu kadrosu ve konusu da merak edilen başlıklar arasında yer alıyor.

DOĞANIN KANUNU OYUNCULARI

Doğanın Kanunu dizisinin başrollerini son dönemin dikkat çeken oyuncularından Alperen Duymaz ve Özge Yağız paylaşıyor. Dizide Alperen Duymaz "Yaman", Özge Yağız ise "Doğa" karakterine hayat veriyor.

Geniş oyuncu kadrosunda ayrıca Hakan Yılmaz, Nur Yazar, Seda Türkmen, Hülya Duyar, Onur Berk Arslanoğlu, Bartu Zeytinci, Kübra Balcan, Olcay Yusufoğlu, Aziz Caner, Lara Aslan, Yiğitcan Ergin, Yüksel Ünal, Çağla Demir ve Müttalip Müjdeci yer alıyor. Senaryosu Barış Erdoğan ve İlker Arslan tarafından kaleme alınan dizinin yönetmenliğini ise Ali Bilgin ile Beste Sultan Kasapoğulları üstleniyor.

Doğanın Kanunu oyuncuları! Yayın tarihi belli oldu

DOĞANIN KANUNU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Doğanın Kanunu dizisi ilk bölümüyle 10 Haziran 2026 Çarşamba akşamı izleyici karşısına çıkacak. Yapım, yaz sezonunda ekrana gelecek iddialı projeler arasında gösteriliyor. Yayınlanan tanıtımların ardından sosyal medyada da geniş yankı uyandıran dizinin ilk bölümü saat 20.00'de ekranlara gelecek.

DOĞANIN KANUNU KONUSU NE?

Doğanın Kanunu, lüks ve konforlu yaşamına alışkın olan Doğa'nın hayatının beklenmedik şekilde değişmesini konu alıyor. Babasının koruması altında büyüyen genç kadın, kendisini bir anda çiftlik yaşamının içinde buluyor ve alışık olmadığı bir hayatla yüzleşmek zorunda kalıyor.

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