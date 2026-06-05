Arka Sokaklar final mi, sezon finali mi yapıyor soruları gündeme geldi. Kanal D ekranlarının uzun soluklu yapımlarından Arka Sokaklar'ın yeni bölümü öncesinde izleyiciler dizinin geleceğine ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. 20 sezonu geride bırakan fenomen yapımın ekran macerasına devam edip etmeyeceği merak konusu oldu.

Arka Sokaklar, 5 Haziran Cuma akşamı yayınlanacak bölümüyle sezon arasına hazırlanıyor. Son günlerde ortaya atılan final iddiaları ve yeni sezon söylentileri ise dizinin sadık izleyicileri tarafından araştırılmaya devam ediyor.

ARKA SOKAKLAR FİNAL Mİ?

Arka Sokaklar hakkında son günlerde sosyal medyada ve çeşitli platformlarda final yapacağı yönünde iddialar gündeme geldi. Özellikle dizinin 20. sezonunu tamamlaması ve televizyon tarihinin en uzun soluklu yapımlarından biri olması nedeniyle bu iddialar izleyicilerin dikkatini çekti.

Diziden gelen fragmanlarda yayınlanacak 751. bölümün bir final bölümü değil, sezon finali bölümü olduğu belirtildi. Bu nedenle Arka Sokaklar'ın ekran macerasının sona erdiğine dair resmi bir açıklama bulunmuyor.

Arka Sokaklar final mi, sezon finali mi? Arka Sokaklar dizisi bitiyor mu?

ARKA SOKAKLAR SEZON FİNALİ Mİ?

Kanal D'nin sevilen polisiye dizisi 5 Haziran Cuma akşamı yayınlanacak 751. bölümüyle sezon finali yapacak. Böylece dizi yaz sezonuna girerken yeni bölümleriyle ekrana kısa süreliğine ara verecek.

Sezon finalinde ekip, kayıp olan Ali'yi kurtarmak için zorlu bir operasyonun içine girecek. Bir yandan Ali'nin peşine düşen ekipten iyi haber beklenirken, diğer yandan Dr. Sanem'e yönelik tehditler hikayenin tansiyonunu yükseltecek. Josef ve Devran'ın planları ise ekibi yeni bir mücadelenin içine sürükleyecek.

Arka Sokaklar final mi, sezon finali mi? Arka Sokaklar dizisi bitiyor mu?

ARKA SOKAKLAR DİZİSİ BİTİYOR MU?

Mevcut bilgiler doğrultusunda Arka Sokaklar'ın tamamen biteceğine dair resmi bir karar bulunmuyor. Ancak dizinin yeni sezonunun olup olmayacağına dair resmi bir duyuru da yapılmadı.

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