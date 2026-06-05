TRT 1'in ilgiyle takip edilen dizisi Taşacak Bu Deniz, sezon finali bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Koçari Konağı'nda yaşanacak büyük yüzleşme ve ikinci fragmanda Oruç'la Çakır arasında duyulan silah sesi, sezon finali öncesinde merakı artırdı. Peki, Taşacak Bu Deniz sezon finalinde kim vuruldu?

Taşacak Bu Deniz dizisinin 31. bölümü öncesinde gözler sezon finalinde yaşanacak gelişmelere çevrildi. Yıllardır saklanan sırların ortaya çıkacağı bölümde Esme, Adil ve Eleni geçmişle hesaplaşırken, fragmanda duyulan silah sesi izleyiciler arasında "Kim vuruldu?" sorusunu gündeme taşıdı.

TAŞACAK BU DENİZ SEZON FİNALİNDE KİM VURULDU?

Taşacak Bu Deniz'in yayınlanan 31. bölüm ikinci fragmanında Çakır ile Oruç arasında yaşanan gerilim dikkat çekti. Çakır'ın elindeki silahı almaya çalışan Oruç ile yaşanan arbede sırasında bir el silah sesi duyulurken, kurşunun kime isabet ettiği ise fragmanda gösterilmedi.

Taşacak Bu Deniz sezon finalinde kim vuruldu? İşte 31. bölümde yaşanacaklar

Yayınlanan tanıtımlarda vurulan kişinin kim olduğuna dair resmi bir bilgi yer almıyor. Bu nedenle sezon finali öncesinde sosyal medyada farklı senaryolar konuşulurken, dizinin yapım ekibi tarafından konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Vurulan kişinin Oruç olup olmadığı sorusunun cevabı 31. bölümde netlik kazanması bekleniyor.

Taşacak Bu Deniz sezon finalinde kim vuruldu? İşte 31. bölümde yaşanacaklar

TAŞACAK BU DENİZ 31. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yirmi yıl sonra yeniden bir araya gelen Esme, Adil ve Eleni için artık geçmişin yaralarını sarma dönemi sona eriyor. Koçari Konağı'nda düzenlenen görkemli kına gecesi, yıllardır gizlenen sırların ortaya döküldüğü büyük bir hesaplaşmaya dönüşüyor. Furtuna ailesi hiç beklemediği gerçeklerle yüzleşirken, geçmişte yaşanan olayların etkisi yeniden gün yüzüne çıkıyor.

Taşacak Bu Deniz sezon finalinde kim vuruldu? İşte 31. bölümde yaşanacaklar

Sezon finalinde aileler arasındaki gerilim zirveye ulaşırken, yıllardır biriken öfke ve hesaplaşma isteği karakterleri kritik kararlarla karşı karşıya bırakacak. Özellikle Koçari Konağı'nda yaşanacak yüzleşmelerin hikayenin seyrini değiştirmesi bekleniyor.

Uzun süredir birlikte olabilmek için mücadele veren Esme ve Adil ise nihayet hayalini kurdukları mutluluğa yaklaşmış durumda. Ancak düğün günü geldiğinde çift, beklenmedik gelişmeler nedeniyle hayatlarının en zor sınavlarından biriyle karşı karşıya kalacak.

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