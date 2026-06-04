NOW ekranlarında yayınlanan Halef Köklerin Çağrısı dizisinde sezon finali öncesi önemli gelişmeler yaşanıyor. Yeni bölümün yayınlanmaması ve oyuncu kadrosunda yaşanacak ayrılıkların netleşmesiyle birlikte izleyiciler sezon finali tarihini ve diziden ayrılacak isimleri araştırmaya başladı.

Şanlıurfa'da çekilen ve yayınlandığı günden bu yana dikkat çeken yapımlar arasında yer alan Halef Köklerin Çağrısı, sezon arasına girmeye hazırlanıyor. Sezon finali öncesinde peş peşe gelen ayrılık haberleri dizinin takipçileri arasında merak uyandırırken, final bölümünde yaşanacak gelişmeler şimdiden gündeme oturdu.

HALEF DİZİSİ SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

Halef Köklerin Çağrısı dizisi, 35. bölümüyle sezon finali yapacak. Sezon finali bölümü 11 Haziran tarihinde izleyiciyle buluşacak. NOW ekranlarında yayınlanan yapım, sezon boyunca hem hikayesi hem de oyuncu kadrosuyla dikkat çekti. Şanlıurfa'da gerçekleştirilen çekimleriyle öne çıkan dizi, sezon finalinde birçok önemli gelişmeyi aynı bölümde seyirciye sunmaya hazırlanıyor.

Halef dizisi sezon finali ne zaman, diziden kimler ayrılacak?

Yapım ekibinin sezon finali çekimlerini tamamladığı öğrenilirken, yeni sezon öncesinde hikayenin önemli kırılma noktalarından birinin ekrana gelmesi bekleniyor. Bu nedenle 35. bölüm, dizinin şimdiye kadarki en çok konuşulan bölümlerinden biri olmaya aday gösteriliyor.

Halef dizisi sezon finali ne zaman, diziden kimler ayrılacak?

HALEF DİZİSİ SEZON FİNALİNDE DİZİDEN KİMLER AYRILACAK?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Halef dizisinde sezon finali öncesinde toplam beş oyuncunun projeye veda edeceği öğrenildi. İlk ayrılıklar 34. bölümde yaşanacak. Dizide Ayten Taşçı karakterini canlandıran Seda Akman ile Kenan karakterine hayat veren Hakan Dinçkol'un hikayeleri sona erecek.

Halef dizisi sezon finali ne zaman, diziden kimler ayrılacak?

Asıl dikkat çeken vedalar ise sezon finali bölümünde yaşanacak. Uzun süredir ayrılacağı konuşulan Melek karakterini canlandıran Aybüke Pusat'ın yanı sıra Sevde karakterini oynayan Sezin Bozacı ve Emre Bulut da sezon finalinde diziden ayrılacak isimler arasında yer aldığı öne sürüldü.

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