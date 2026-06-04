Sevdiğim Sensin dizisinin sezon finali bölümü öncesinde oyuncu kadrosunda yaşanan ayrılık gündeme geldi. Dizide Burçin karakterine hayat veren Elçin Zehra İrem'in projeye veda edeceğinin ortaya çıkmasının ardından izleyiciler ayrılığın nedenini ve karakterin hikayesinin nasıl sona ereceğini araştırmaya başladı.

Star TV ekranlarında yayınlanan ve sezonun dikkat çeken yapımları arasında gösterilen Sevdiğim Sensin, sezon finaliyle birlikte önemli bir oyuncusuna da veda ediyor. Burçin karakteriyle hikayede önemli bir yere sahip olan Elçin Zehra İrem'in diziden ayrılacağı kesinleşirken, ayrılık kararının nedeni de merak konusu oldu.

SEVDİĞİM SENSİN BURÇİN DİZİDEN AYRILDI MI?

Sevdiğim Sensin dizisinde Burçin karakterini canlandıran Elçin Zehra İrem'in sezon finaliyle birlikte projeden ayrılacağı öğrenildi. Oyuncunun hikayesi sezon finalinde tamamlanacak ve karakter diziye veda edecek.

Sevdiğim Sensin Burçin diziden ayrıldı mı? Elçin Zehra İrem oynuyordu

ELÇİN ZEHRA İREM DİZİDEN NEDEN AYRILDI?

Elçin Zehra İrem'in ayrılığıyla ilgili yapım şirketi tarafından detaylı bir açıklama yapılmadı. Ancak oyuncunun sezon finalinde hikayesinin tamamlanması nedeniyle projeden ayrıldığı belirtiliyor.

Öte yandan genç oyuncunun yeni bir projeyle anlaşması da ayrılık kararının ardından gündeme geldi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Elçin Zehra İrem'in, NTC Medya tarafından hazırlanan Altı Üstü İstanbul dizisinin kadrosuna dahil olduğu açıklandı.

Sevdiğim Sensin Burçin diziden ayrıldı mı? Elçin Zehra İrem oynuyordu

ELÇİN ZEHRA İREM KİMDİR?

Elçin Zehra İrem, 2002 yılında doğdu. Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde kamera önü oyunculuk ve tiyatro alanında aldı. Genç yaşta başladığı kariyerinde çeşitli televizyon projelerinde yer alarak dikkat çekmeyi başardı. Sevdiğim Sensin dizisinde canlandırdığı Burçin karakteri, oyuncunun geniş kitleler tarafından tanınmasını sağlayan rollerden biri oldu.

Oynadığı diziler:

Hicran 2021-2023

Kardeşlerim 2023

Zamanın Kapıları 2024

Hudutsuz Sevda 2024-2025

Sevdiğim Sensin 2026

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