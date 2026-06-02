TRT 1’in ilgiyle takip edilen Karadeniz temalı dizisi Taşacak Bu Deniz’e yeni sezonda güçlü bir rakip geliyor. NOW TV, Karadeniz atmosferini ekranlara taşıyacak yeni projesi “Sevdam Karadeniz” için hazırlıklarını hızlandırdı.

TRT 1'in reytinglerde dikkat çeken Karadeniz dizisine rakip geliyor. NOW TV'nin yeni projesi Sevdam Karadeniz, güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Taşacak Bu Deniz

EMRE BEY BAŞROLDE

Mia Yapım imzası taşıyan dizinin başrol oyuncusu netleşti. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, başarılı oyuncu Emre Bey, projede Kuzey Alazlı karakterine hayat verecek. Oyuncuyla sözleşme sürecinin devam ettiği öğrenildi.

ZEYŞAN VE KUZEY’İN HİKAYESİ EKRANA TAŞINIYOR

Senaryosunu Nuray Uslu’nun kaleme aldığı, yönetmenliğini ise Aytaç Çiçek’in üstlendiği dizi Trabzon’da çekilecek. Yapım, yıllar sonra memleketine dönen Zeyşan ile Kuzey Alazlı’nın etkileyici aşk hikayesini konu alacak.

Emre Bey

Yeni sezonda NOW TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan dizide, Zeyşan karakteri 25 yaşında memleketine geri dönen genç bir Karadenizli kadın olarak öne çıkarken, hikayenin merkezinde onun yaşam mücadelesi ve Kuzey Alazlı ile yaşadığı aşk yer alacak.

Yapımcılığını Banu Akdeniz’in üstlendiği “Sevdam Karadeniz”, Karadeniz’in doğal güzelliklerini ve bölgenin kültürel dokusunu ekranlara taşımaya hazırlanıyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası