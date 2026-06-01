Uzak Şehir sezon finalinde kim ölüyor ve diziden kimler ayrılıyor soruları yeni bölüm öncesinde merak konusu oldu. Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisinde yaşanacak büyük hesaplaşmanın ardından bazı karakterlerin hikayeye veda edeceği öne sürülürken, gözler bu akşam yayınlanacak sezon finali bölümüne çevrildi. İşte, sezon finalinde diziden ayrılacak oyuncular...

Kanal D ekranlarının ilgiyle takip edilen yapımı Uzak Şehir, sezon finaline doğru ilerlerken kulislerden gelen bilgiler dikkat çekti. Dizinin yeni bölümünde yaşanacak ayrılıklar ve hikayeye veda edecek karakterler merak konusu olurken, sezon finalinde ekrana gelecek olayların ardından dizide hangi karakterlerin ölerek diziye veda edeceği merak ediliyor.

UZAK ŞEHİR DİZİSİNDEN KİMLER AYRILIYOR?

Uzak Şehir'in 63. bölümüyle, bu akşam sezon finali yapıyor. dizinin yeni sezon öncesi önemli ayrılıklara sahne olacağı konuşuluyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre sezon finali bölümünde bazı karakterlerin hikayesi tamamen sona erecek ve yeni sezonda kadroda yer almayacak.

Boran karakterine hayat veren Burç Kümbetlioğlu, Şahin karakterini canlandıran Alper Çankaya ve Feyyaz karakteriyle izleyici karşısına çıkan Ahmet Varlı'nın sezon finalinde hikayeye veda edeceği belirtiliyor.

Öte yandan dizinin üçüncü sezon hazırlıkları kapsamında yeni toplantıların yapılacağı ve hikayenin yönünün yeniden şekilleneceği ifade edildi. Bu nedenle sezon finalinin ardından kadroda yeni değişikliklerin yaşanıp yaşanmayacağı da merak ediliyor. İzleyicilerin dikkatle takip ettiği karakterlerden Meryem (Ceren Moray), Demir (Ferit Kaya) ile İpek (Çağla Şimşek) hikayelerinin ise devam edip etmeyeceği henüz netlik kazanmadı.

UZAK ŞEHİR SEZON FİNALİNDE KİMLER ÖLECEK?

Sezon finaliyle ilgili kulislerde konuşulan en dikkat çekici detaylardan biri, dizide yaşanacak büyük hesaplaşmalar oldu. Özellikle Cihan ve Alya'nın düğününün olayların merkezinde yer alacağı ve bölümde oldukça hareketli sahnelerin yer alacağı öne sürülüyor.

Kulis bilgilerine göre Boran, Şahin ve Feyyaz karakterlerinin sezon finalinde yaşanacak olaylar sonucunda diziden ayrılması bekleniyor. Ancak karakterlerin ayrılış şekline ilişkin detaylar sezon finaliyle belli olacak. Karakterlerin ölerek veya başka şekillerde diziye veda etmesi bekleniyor.

