Kanal D'nin yeni dizisi Daha 17, ilk bölümüyle izleyicinin karşısına çıktı. Yayınlanan yeni fragmanla birlikte Aras'ın kardeşini arama yolculuğunda yaşanacak gelişmeler merak konusu olurken, gözler dizinin 2. bölüm yayın tarihine çevrildi.

Daha 17 dizisi, ilk bölümünün ardından sosyal medyada ve arama motorlarında en çok konuşulan yapımlar arasında yer aldı. Çekim yerleriyle de dikkat çeken dizinin yeni bölüm fragmanının yayınlanmasıyla birlikte izleyiciler, 2. bölüm tarihi ve yayın günüyle ilgili detayları araştırmaya başladı.

DAHA 17 DİZİSİ 2. BÖLÜM NE ZAMAN?

Daha 17 dizisinin ilk bölümü 31 Mayıs 2026 Pazar akşamı Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluştu. İlk bölümde Aras'ın yıllardır aradığı kardeşine ulaşma çabası ve Bodrum'da başlayan yeni hayatı ekranlara taşınırken, hikayenin devamı da merak konusu oldu.

Yayınlanan tanıtıma göre Daha 17'nin 2. bölümü önümüzdeki hafta aynı yayın kuşağında ekranlara gelecek. Kanal D'nin haftalık yayın planında herhangi bir değişiklik yapılmaması halinde dizinin yeni bölümünün 7 Haziran 2026 Pazar günü izleyiciyle buluşması bekleniyor.

İkinci bölüm fragmanında Aras'ın kardeşine ulaşma yolunda önemli bir gelişme yaşandığı görülüyor. Tanıtımda Teoman ile ilgili dikkat çeken detaylar öne çıkarken, Hakan'ın geçmişine ilişkin sırların da gün yüzüne çıkmaya başladığı görülüyor.

DAHA 17 DİZİSİ HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Daha 17 dizisi pazar akşamları izleyici karşısına çıkıyor. Yapım, ana yayın kuşağında saat 20.00'de ekranlara geliyor.

Pastel Film imzası taşıyan dizinin oyuncu kadrosunda Nesrin Cavadzade, Çağan Efe Ak, Ceren Ayruk, Armağan Oğuz, Ata Yaşat, Dilara Aksüyek ve Çağdaş Onur Öztürk gibi isimler yer alıyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve gençlik temalı hikayesiyle dikkat çeken yapım, yaz sezonunun iddialı dizileri arasında gösteriliyor.

Yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak'ın oturduğu dizinin senaryosu ise Gökhan Korkusuz ve Redife Zerener tarafından kaleme alınıyor. İlk bölümün ardından yayınlanan fragman da izleyicilerin yeni bölüme olan ilgisini artırmış durumda.

Kanal D'nin güncel yayın akışında değişiklik olmadığı sürece Daha 17'nin yeni bölümleri her hafta pazar günü ekrana gelmeye devam edecek.

