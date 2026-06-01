Google Trends verilerine göre Türkiye'nin 1 Ocak - 1 Haziran 2026 tarihleri arasındaki arama eğilimleri belli oldu. Yılın ilk beş ayında internet kullanıcılarının ilgisi yapay zekadan ekonomiye, uluslararası gelişmelerden televizyon dizilerine kadar geniş bir yelpazeye yayıldı. Verilere göre "İran", "Yeraltı", "Gram altın fiyatı" ve "Gemini" en hızlı yükselen aramalar arasında yer aldı.

HABER MERKEZİ — Google'ın 1 Ocak - 1 Haziran 2026 tarihleri arasını kapsayan yılın ilk yarısına ait arama verileri ortaya çıktı. Türkiye’nin dijital ayak izlerini gözler önüne seren veriler, yapay zekadaki küresel rekabetten ekonomi ve siyasetteki sıcak gelişmelere, televizyon dünyasından spordaki şampiyonluk yarışına kadar geniş bir yelpazede ülkenin anlık reflekslerini ortaya koydu.

Google Web Arama ve Haberler sekmelerinden derlenen veriler, Türkiye’nin arama alışkanlıklarındaki büyük değişimi gözler önüne serdi.

Listede bazı kelimeler %3.000'in üzerinde rekor kırarken, geleneksel alışkanlıkların yerini yeni nesil dijital eğilimlerin aldığı görüldü.

DİZİ VE EĞLENCE ARAMALARI ÖNE ÇIKTI

Google verilerine göre yılın ilk yarısında en dikkat çekici yükselişlerden biri televizyon ve dizi içeriklerinde yaşandı.

"Yeraltı son bölüm" araması yüzde 3.750 artış gösterirken, "Yeraltı" sorgusu yüzde 2.750 yükseldi. Televizyon izleyicilerinin takip ettiği içerikler arasında "Eşref Rüya son bölüm izle" araması da yükselen sorgular listesinde yer aldı.

HABERLER SEKEMESİNDE GÜNDEM: İRAN, ABD VE EPSTEIN DOSYASI

Uluslararası gelişmeler, haber odaklı aramaları önemli ölçüde etkiledi.

Google Haberler sekmesinde en hızlı yükselen sorgulardan biri "İran" oldu. Bu başlıktaki arama ilgisi yüzde 4.750 arttı. Bölgesel gelişmelerle bağlantılı olarak "ABD İran" aramaları yüzde 1.700 yükselirken, "İran news" ve "World news" sorguları da hızlı yükselen başlıklar arasında yer aldı.

Küresel gündemde öne çıkan diğer isim ve başlıklar ise şöyle sıralandı:

Donald Trump : %1.900

: %1.900 Epstein : %2.450

: %2.450 Netanyahu: %950

YAPAY ZEKA ARAMALARINDA GEMINI DİKKAT ÇEKTİ

Yapay zeka alanındaki gelişmeler, Türkiye'deki kullanıcıların arama tercihlerine de yansıdı.

Google'ın yapay zeka modeli Gemini, genel aramalarda yüzde 110 oranında yükseliş kaydetti. Aynı dönemde ChatGPT aramalarında ise yüzde 3'lük düşüş görüldü.

Veriler, kullanıcı ilgisinin yapay zeka alanındaki farklı platformlar arasında dağılmaya devam ettiğini ortaya koydu.

📈 Google Arama Trendleri: Yükselişteki Sorgular (İlk 10)

Sıra No Sorgu Değişim 1 2026 kış olimpiyatları HIZLI ARTIŞ 2 Yeraltı son bölüm ↑ +%3.750 3 Yeraltı ↑ +%2.750 4 Brent petrol ↑ +%900 5 *bahis sitesi ↑ +%450 6 *bahis sitesi ↑ +%250 7 *bahis sitesi ↑ +%140 8 Akşam ezanı ↑ +%130 9 Kahpekader ↑ +%120 10 Gemini ↑ +%110

EKONOMİ GÜNDEMİNDE ALTIN İLK SIRALARDA

Ekonomi ve yatırım başlıkları yılın ilk yarısında da yoğun ilgi gördü.

Genel aramalarda "altın", "altın fiyatları" ve "gram altın" sorgularında yaklaşık yüzde 30 seviyesinde artış yaşandı.

Haberler sekmesinde ise yükseliş daha belirgin oldu. "Gram altın fiyatı" araması yüzde 3.150 artış gösterirken, "çeyrek altın fiyatı" yüzde 1.100 yükseldi. Enerji piyasalarına ilişkin "brent petrol" aramalarında da yüzde 900'lük artış kaydedildi.

SPORDA MAÇ VE TAKIM ARAMALARI ÖNE ÇIKTI

Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı ve Avrupa futbolundaki gelişmeler, spor aramalarına yansıdı.

Google verilerine göre:

"GS maçı" %30

"Süper Lig maçları" %20

"Real Madrid" %20

"Liverpool" %30

oranında yükseliş gösterdi.

Kış sporlarına yönelik ilginin de arttığı görülürken, "2026 Kış Olimpiyatları" sorgusu hızlı yükselen aramalar arasında yer aldı.

Canlı yayın takip eden kullanıcıların aramalarında ise:

"TRT 1 canlı" %50

"ATV canlı" %60

artış kaydetti.

HAVA DURUMU VE İBADET VAKİTLERİNE YOĞUN İLGİ

Günlük yaşamı ilgilendiren sorgular arasında hava durumu ve ibadet vakitleri öne çıktı.

"Hava durumu" araması yüzde 50 artarken;

"İzmir hava durumu" %50

"Ankara hava durumu" %50

"Gaziantep hava durumu" %100

oranında yükseldi.

İbadet vakitlerine ilişkin sorgularda ise:

"Ezan vakti" %90

"Ankara ezan" %70

"Akşam ezanı" %130

"Namaz vakti" %30

artış görüldü.

Ayrıca Haberler sekmesinde "Kurban Bayramı 2026" sorgusu da hızlı yükselen başlıklar arasında yer aldı.

YASA DIŞI BAHİSLE İLİŞKİLİ ARAMALARDA ARTIŞ

Google Trends verilerinde, yasa dışı bahis ve kumar siteleriyle ilişkilendirilen bazı sorguların da yükseliş gösterdiği görüldü.

Uzmanlar, bu tür platformların kullanıcılar açısından finansal kayıpların yanı sıra kişisel veri güvenliği ve dolandırıcılık riskleri oluşturabileceğine dikkat çekiyor.

Dijital güvenlik uzmanları, kullanıcıların lisanssız ve denetimsiz platformlara karşı dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.

Sıra No Sorgu Arama İlgisi / Değişim 1 hava durumu ↑ +%50 2 youtube ↓ -%7 3 altın ↑ +%30 4 galatasaray ↑ +%10 5 çeviri ↓ -%8 6 fenerbahçe ↓ -%7 7 yarınki hava durumu ↑ +%50 8 whatsapp ↓ -%7 9 e-devlet ↓ -%20 10 google Değişiklik yok 11 dolar ↑ +%1 12 sahibinden ↓ -%8 13 namaz vakitleri ↑ +%20 14 whatsapp web ↓ -%9 15 son dakika ↓ -%9 16 gram altın ↑ +%30 17 gs ↑ +%20 18 instagram ↓ -%3 19 ezan vakti ↑ +%90 20 chatgpt ↓ -%3 21 haber ↑ +%10 22 euro ↓ -%20 23 altın fiyatları ↑ +%30 24 beşiktaş ↓ -%20 25 twitter ↓ -%20 26 mynet ↓ -%5 27 yandex ↑ +%1 28 gemini ↑ +%110 29 süper lig ↑ +%9 30 haberler ↓ -%1 31 sözcü ↑ +%3 32 facebook ↓ -%20 33 trendyol ↓ -%10 34 translate ↓ -%20 35 harem altın ↑ +%30 36 oyun ↑ +%10 37 fb ↑ +%10 38 dolar kaç tl Değişiklik yok 39 film izle ↑ +%7 40 toki ↑ +%20 41 nöbetçi eczane ↑ +%20 42 ziraat ↓ -%8 43 istanbul hava durumu ↑ +%60 44 yeraltı ↑ +%2.750 45 hava durumu istanbul ↑ +%40 46 real madrid ↑ +%20 47 trabzonspor ↑ +%40 48 gmail ↓ -%5 49 tjk ↓ -%10 50 2026 kış olimpiyatları HIZLI ARTIŞ

