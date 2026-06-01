2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı'nda gözler sakat oyuncuların durumuna çevrildi. Turnuvaya günler kala milli takım kampından gelen son bilgilerin ardından ''Ferdi Kadıoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız ve Arda Güler Dünya Kupası'nda oynayacak mı?'' sorusu gündeme geldi. İşte Milli takım sakatlık durumlarında son gelişmeler...

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren ay-yıldızlı ekip, son antrenmanını Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde yapılan çalışmada oyuncuların fiziksel durumları değerlendirilirken, sakat futbolcularla ilgili de önemli gelişmeler yaşandı. Peki Ferdi Kadıoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız ve Arda Güler Dünya Kupası'nda oynayacak mı?

FERDİ KADIOĞLU SAKAT MI, DÜNYA KUPASI'NDA OYNAYACAK MI?

Kuzey Makedonya karşılaşması öncesinde takımla birlikte çalışamayan Ferdi Kadıoğlu'nun sağlık ekibi kontrolünde rehabilitasyon sürecini sürdürdüğü öğrenildi. Teknik heyetin önceliğinin yıldız futbolcuyu tamamen iyileşmiş şekilde turnuvaya hazırlamak olduğu belirtildi.

HAKAN ÇALHANOĞLU SAKAT MI, DÜNYA KUPASI'NDA OYNAYACAK MI?

A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu son antrenmanın ilk bölümünde takım arkadaşlarıyla birlikte çalışmalara katıldı. Daha sonra bireysel antrenman programına geçen Hakan Çalhanoğlu'nun sağlık durumunda olumlu gelişmeler yaşandığı görülüyor.

Milli takım kampından gelen son bilgiler doğrultusunda Hakan Çalhanoğlu'nun Dünya Kupası'nda forma giymesinin önünde ciddi bir engel bulunmadığı değerlendiriliyor. Kaptanın turnuvaya kadar tam hazır hale gelmesi bekleniyor.

KENAN YILDIZ DÜNYA KUPASI'NDA OYNAYACAK MI?

Juventus forması giyen genç yıldız Kenan Yıldız da sakatlığı nedeniyle son antrenmanda yer alamayan futbolcular arasında oldu. Tedavisi devam eden oyuncu, Riva'daki çalışmalarda takımla birlikte sahaya çıkamadı. Dünya Kupası öncesinde oyuncunun hazır olması adına tedavi programı devam ettiriliyor.

ARDA GÜLER DÜNYA KUPASI'NDA OYNAYACAK MI?

Milli takım taraftarlarını sevindiren haber Arda Güler'den geldi. Real Madrid'de sezonun son bölümünde yaşadığı sakatlık nedeniyle endişeye neden olan genç yıldızın Dünya Kupası'na yetişeceği belirtildi.

Sağ bacağının arka üst kasında yaşadığı problem nedeniyle kulüp sezonunu tamamlayamayan Arda Güler'in tedavi sürecinin olumlu ilerlediği ifade ediliyor. Uluslararası basında yer alan bilgilere göre genç futbolcunun turnuva başladığında oynayabilecek durumda olması bekleniyor.

