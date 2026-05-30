2026 FIFA Dünya Kupası için geri sayım sürerken gözler A Milli Futbol Takımı'nın turnuvadaki performansına çevrildi. ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek organizasyonda mücadele edecek olan Ay-yıldızlı ekip, 24 yıl sonra yeniden Dünya Kupası heyecanı yaşayacak. ''Türkiye'nin ilk maçı ne zaman, Milli maçlar ne zaman başlayacak?'' merak edilirken Dünya Kupası 2026 milli maç takvimimiz netleşti.

Tarihte ilk kez 48 takımın katılımıyla gerçekleştirilecek Dünya Kupası, 11 Haziran 2026'da başlayacak ve 19 Temmuz'da oynanacak final karşılaşmasıyla tamamlanacak. Turnuvanın tüm heyecanı TRT ekranlarından futbolseverlerle buluşacak. Peki, Türkiye'nin ilk maçı ne zaman? Milli maçlar ne zaman başlayacak?

Türkiyenin ilk maçı ne zaman? İşte Dünya Kupası 2026 milli maç takvimimiz!

TÜRKİYE'NİN İLK MAÇI NE ZAMAN?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan A Milli Futbol Takımı'nın ilk maç tarihi belli oldu. 24 yıl sonra yeniden Dünya Kupası sahnesine çıkacak Ay-yıldızlı ekip, turnuvadaki ilk sınavını Avustralya karşısında verecek.

Türkiye'nin ilk maçı 1 Haziran saat 20.30'da Türkiye-Kuzey Makedonya hazırlık karşılaşması olacak. D Grubu'nda yer alan Türkiye, Dünya Kupası serüvenine ise 14 Haziran 2026 tarihinde başlayacak. Avustralya ile yapılacak karşılaşma Kanada'nın Vancouver kentinde bulunan BC Place Stadı'nda oynanacak.

Türkiyenin ilk maçı ne zaman? İşte Dünya Kupası 2026 milli maç takvimimiz!

MİLLİ MAÇLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası maçları 14 Haziran 2026 tarihinde başlayacak. Turnuvadaki ilk karşılaşmasını Avustralya ile oynayacak olan Türkiye, daha sonra Paraguay ve ABD ile karşı karşıya gelecek.

Ay-yıldızlı ekip grup aşamasındaki üç maçta puan toplayarak eleme turlarına yükselmeye çalışacak. Türkiye'nin grup maçlarının biri Kanada'da, ikisi ise ABD'de oynanacak.

Dünya Kupası'na katılma hakkını play-off aşamasında elde eden milliler, uzun yıllar sonra yeniden futbolun en büyük organizasyonunda boy gösterecek.

Türkiyenin ilk maçı ne zaman? İşte Dünya Kupası 2026 milli maç takvimimiz!

DÜNYA KUPASI İLK MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası'nın açılış karşılaşması 11 Haziran 2026 Perşembe günü oynanacak. Turnuvanın ilk maçında ev sahibi Meksika ile Güney Afrika karşı karşıya gelecek.

Mexico City Stadı'nda oynanacak mücadele Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak.

Toplam 104 karşılaşmanın oynanacağı organizasyon yaklaşık altı hafta sürecek ve final mücadelesi 19 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

Türkiyenin ilk maçı ne zaman? İşte Dünya Kupası 2026 milli maç takvimimiz!

DÜNYA KUPASI MAÇ TAKVİMİ VE TÜRKİYE'NİN MİLLİ MAÇ TARİHLERİ

1 Haziran 2026 Pazartesi - Türkiye vs Kuzey Makedonya - 20.30 (Hazırlık Maçı)

7 Haziran 2026 Pazar - Venezuela vs Türkiye - 02.00 (Hazırlık Maçı)

DÜNYA KUPASI MAÇ TAKVİMİ

11 Haziran Perşembe:

A Grubu: Meksika - Güney Afrika, Mexico City Stadı, TSİ 22.00

12 Haziran Cuma:

A Grubu: Güney Kore - Çekya, Guadalajara Stadı, TSİ 05.00

B Grubu: Kanada - Bosna-Hersek, Toronto Stadı, TSİ 22.00

13 Haziran Cumartesi:

D Grubu: ABD - Paraguay, Los Angeles Stadı, TSİ 04.00

B Grubu: Katar - İsviçre, San Francisco Bay Area Stadı, TSİ 22.00

14 Haziran Pazar:

C Grubu: Brezilya - Fas, New York New Jersey Stadı, TSİ 01.00

Haiti - İskoçya, Boston Stadı, TSİ 04.00

D Grubu: Avustralya - Türkiye, BC Place Vancouver Stadı, TSİ 07.00*

E Grubu: Almanya - Curaçao, Houston Stadı, TSİ 20.00

F Grubu: Hollanda - Japonya, Dallas Stadı, TSİ 23.00

15 Haziran Pazartesi:

E Grubu: Fildişi Sahili - Ekvador, Philadelphia Stadı, TSİ 02.00

F Grubu: İsveç - Tunus, Monterrey Stadı, TSİ 05.00

H Grubu: İspanya - Yeşil Burun Adaları, Atlanta Stadı, TSİ 19.00

G Grubu: Belçika - Mısır, Seattle Stadı, TSİ 22.00

16 Haziran Salı:

H Grubu: Suudi Arabistan - Uruguay, Miami Stadı, TSİ 01.00

G Grubu: İran - Yeni Zelanda, Los Angeles Stadı, TSİ 04.00

I Grubu: Fransa - Senegal, New York New Jersey Stadı, TSİ 22.00

17 Haziran Çarşamba:

I Grubu: Irak - Norveç, Boston Stadı, TSİ 01.00

J Grubu: Arjantin - Cezayir, Kansas City Stadı, TSİ 04.00

Avusturya - Ürdün, San Francisco Bay Area Stadı, TSİ 07.00

K Grubu: Portekiz - Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Houston Stadı, TSİ 20.00

L Grubu: İngiltere - Hırvatistan, Dallas Stadı, TSİ 23.00

18 Haziran Perşembe:

L Grubu: Gana - Panama, Toronto Stadı, TSİ 02.00

K Grubu: Özbekistan - Kolombiya, Mexico City Stadı, TSİ 05.00

A Grubu: Çekya - Güney Afrika Cumhuriyeti, Atlanta Stadı, TSİ 19.00

B Grubu: İsviçre - Bosna-Hersek, Los Angeles Stadı, TSİ 22.00

19 Haziran Cuma:

B Grubu: Kanada - Katar, BC Place Vancouver, TSİ 01.00

A Grubu: Meksika - Güney Kore, Guadalajara Stadı, TSİ 04.00

D Grubu: ABD - Avustralya, Seattle Stadı, TSİ 22.00

20 Haziran Cumartesi:

C Grubu: İskoçya - Fas, Boston Stadı, TSİ 01.00

Brezilya - Haiti, Philadelphia Stadı, 03.30

D Grubu: Türkiye - Paraguay, San Francisco Bay Area Stadı, TSİ 06.00*

F Grubu: Hollanda - İsveç, Houston Stadı, TSİ 20.00

E Grubu: Almanya - Fildişi Sahili, Toronto Stadı, TSİ 23.00

21 Haziran Pazar:

E Grubu: Ekvador - Curaçao, Kansas City Stadı, TSİ 03.00

F Grubu: Tunus - Japonya, Monterrey Stadı, TSİ 07.00

H Grubu: İspanya - Suudi Arabistan, Atlanta Stadı, TSİ 19.00

G Grubu: Belçika - İran, Los Angeles Stadı, TSİ 22.00

22 Haziran Pazartesi:

H Grubu: Uruguay - Yeşil Burun Adaları, Miami Stadı, TSİ 01.00

G Grubu: Yeni Zelanda - Mısır, BC Place Vancouver Stadı, TSİ 04.00

J Grubu: Arjantin - Avusturya, Dallas Stadı, TSİ 20.00

23 Haziran Salı:

I Grubu: Fransa - Irak, Philadelphia Stadı, TSİ 00.00

Norveç - Senegal, New York New Jersey Stadı, TSİ 03.00

J Grubu: Ürdün - Cezayir, San Francisco Bay Area Stadı, TSİ 06.00

K Grubu: Portekiz - Özbekistan, Houston Stadı, TSİ 20.00

L Grubu: İngiltere - Gana, Boston Stadı, TSİ 23.00

24 Haziran Çarşamba:

L Grubu: Panama - Hırvatistan, Toronto Stadı, TSİ 02.00

K Grubu: Kolombiya - Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Guadalajara Stadı, TSİ 05.00

B Grubu: İsviçre - Kanada, BC Place Vancouver Stadı, TSİ 22.00

Bosna-Hersek - Katar, Seattle Stadı, TSİ 22.00

25 Haziran Perşembe:

C Grubu: İskoçya - Brezilya, Miami Stadı, TSİ 01.00

Fas - Haiti, Atlanta Stadı, TSİ 01.00

A Grubu: Çekya - Meksika, Mexico City Stadı, TSİ 04.00

Güney Afrika Cumhuriyeti - Güney Kore, Monterrey Stadı, TSİ 04.00

E Grubu: Curaçao - Fildişi Sahili, Philadelphia Stadı, TSİ 23.00

Ekvador - Almanya, New York New Jersey Stadı, TSİ 23.00

26 Haziran Cuma:

F Grubu: Japonya - İsveç, Dallas Stadı, TSİ 02.00

Tunus - Hollanda, Kansas City Stadı, TSİ 02.00

D Grubu: Türkiye - ABD, Los Angeles Stadı, TSİ 05.00*

Paraguay - Avustralya, San Francisco Bay Area Stadı, TSİ 05.00

I Grubu: Norveç - Fransa, Boston Stadı, TSİ 22.00

Senegal - Irak, Toronto Stadı, TSİ 22.00

27 Haziran Cumartesi:

H Grubu: Yeşil Burun Adaları - Suudi Arabistan, Houston Stadı, TSİ 03.00

Uruguay - İspanya, Guadalajara Stadı, TSİ 03.00

G Grubu: Mısır - İran, Seattle Stadı, TSİ 06.00

Yeni Zelanda - Belçika, BC Place Vancouver Stadı, TSİ 06.00

28 Haziran Pazar:

L Grubu: Panama - İngiltere, New York New Jersey Stadı, TSİ 00.00

Hırvatistan - Gana, Philadelphia Stadı, TSİ 00.00

K Grubu: Kolombiya - Portekiz, Miami Stadı, TSİ 02.30

Demokratik Kongo Cumhuriyeti - Özbekistan, Atlanta Stadı, TSİ 02.30

J Grubu: Cezayir - Avusturya, Kansas City Stadı, TSİ 05.00

Ürdün - Arjantin, Dallas Stadı, TSİ 05.00

ELEME TURLARI

Turnuvada son 32 turundan itibaren final maçına kadar oluşan program şöyle:

SON 32 TURU

28 Haziran Pazar:

Maç 73: A Grubu ikincisi - B Grubu ikincisi, Los Angeles Stadı, TSİ 22.00

29 Haziran Pazartesi:

Maç 76: C Grubu lideri - F Grubu ikincisi, Houston Stadı, TSİ 20.00

Maç 74: E Grubu lideri - A/B/C/D/F Grubu üçüncüsü, Boston Stadı, TSİ 23.30

30 Haziran Salı:

Maç 75: F Grubu lideri - C Grubu ikincisi, Monterrey Stadı, TSİ 04.00

Maç 78: E Grubu ikincisi - I Grubu ikincisi, Dallas Stadı, TSİ 20.00

1 Temmuz Çarşamba:

Maç 77: I Grubu lideri - C/D/F/G/H Grubu üçüncüsü, New York New Jersey Stadyumu, TSİ 00.00

Maç 79: A Grubu lideri - C/E/F/H/I Grubu üçüncüsü, Mexico City Stadı, TSİ 04.00

Maç 80: L Grubu lideri - E/H/I/J/K Grubu üçüncüsü, Atlanta Stadı, TSİ 19.00

Maç 82: G Grubu lideri - A/E/H/I/J Grubu üçüncüsü, Seattle Stadı, TSİ 23.00

2 Temmuz Perşembe:

Maç 81: D Grubu lideri - B/E/F/I/J Grubu üçüncüsü, San Francisco Bay Area Stadı, TSİ 03.00

Maç 84: H Grubu lideri - J Grubu ikincisi, Los Angeles Stadı, TSİ 22.00

3 Temmuz Cuma:

Maç 83: K Grubu ikincisi - L Grubu ikincisi, Toronto Stadı, TSİ 02.00

Maç 85: B Grubu lideri - E/F/G/I/J Grubu üçüncüsü, BC Place Vancouver Stadı, TSİ 06.00

Maç 88: D Grubu ikincisi - G Grubu ikincisi, Dallas Stadı, TSİ 21.00

4 Temmuz Cumartesi:

Maç 86: J Grubu lideri - H Grubu ikincisi, Miami Stadı, TSİ 01.00

Maç 87: K Grubu lideri - D/E/I/J/L Grubu üçüncüsü, Kansas City Stadı, TSİ 04.30

SON 16 TURU

4 Temmuz Cumartesi:

Maç 90: Maç 73 Galibi - Maç 75 Galibi, Houston Stadı, TSİ 20.00

5 Temmuz Pazar:

Maç 89: Maç 74 Galibi - Maç 77 Galibi, Philadelphia Stadı, TSİ 00.00

Maç 91: Maç 76 Galibi - Maç 78 Galibi, New York New Jersey Stadı, TSİ 23.00

6 Temmuz Pazartesi:

Maç 92: Maç 79 Galibi - Maç 80 Galibi, Mexico City Stadı, TSİ 03.00

Maç 93: Maç 83 Galibi - Maç 84 Galibi, Dallas Stadı, TSİ 22.00

7 Temmuz Salı:

Maç 94: Maç 81 Galibi - Maç 82 Galibi, Seattle Stadı, TSİ 03.00

Maç 95: Maç 86 Galibi - Maç 88 Galibi, Atlanta Stadı, TSİ 19.00

Maç 96: Maç 85 Galibi - Maç 87 Galibi, BC Place Vancouver Stadı, TSİ 23.00

ÇEYREK FİNAL

9 Temmuz Perşembe:

Maç 97: Maç 89 Galibi - Maç 90 Galibi, Boston Stadı, TSi 23.00

10 Temmuz Cuma:

Maç 98: Maç 93 Galibi - Maç 94 Galibi, Los Angeles Stadı, TSİ 22.00

12 Temmuz Pazar:

Maç 99: Maç 91 Galibi - Maç 92 Galibi, Miami Stadı, TSİ 00.00

Maç 100: Maç 95 Galibi - Maç 96 Galibi, Kansas City Stadı, TSİ 04.00

YARI FİNAL

14 Temmuz Salı:

Maç 101: Maç 97 Galibi - Maç 98 Galibi, Dallas Stadı, TSİ 22.00

15 Temmuz Çarşamba:

Maç 102: Maç 99 Galibi - Maç 100 Galibi, Atlanta Stadı, TSİ 22.00

Üçüncülük Maçı (Bronz Final)

19 Temmuz Pazar:

Maç 103: Maç 101 Mağlubu - Maç 102 Mağlubu, Miami Stadı, TSİ 00.00

FİNAL

19 Temmuz Pazar

Maç 104: Maç 101 Galibi - Maç 102 Galibi, New York New Jersey Stadı, TSİ 22.00

Haberle İlgili Daha Fazlası