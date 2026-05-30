UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en büyük maçı için geri sayım başladı. Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain ile İngiliz devi Arsenal, kupanın yeni sahibini belirleyecek final mücadelesinde kozlarını paylaşacak. Futbolseverlerin büyük heyecanla beklediği karşılaşma öncesinde takımların muhtemel ilk 11'leri ve sakat oyuncuların son durumları gündemin ilk sıralarında yer alıyor. İşte, PSG-Arsenal maç kadrosu muhtemel 11'ler...

PSG-Arsenal maç kadrosu muhtemel 11'ler gündemde yerini korurken Şampiyonlar Ligi finaline geri sayım başladı. Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak final karşılaşması, iki kulüp açısından da tarihi önem taşıyor. PSG üst üste ikinci kez Avrupa'nın zirvesine çıkmayı hedeflerken Arsenal ise kulüp tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmanın hesaplarını yapıyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ ÖNCESİ 8 OYUNCUNUN DURUMU BELİRSİZ

Karşılaşma öncesinde her iki takımda da sakatlık problemi yaşayan oyuncular bulunuyor. PSG cephesinde Achraf Hakimi, Lucas Chevalier, Nuno Mendes ve Ousmane Dembele'nin sağlık durumları yakından takip ediliyor. Teknik ekibin bu oyuncularla ilgili son kararı maç günü vermesi bekleniyor.

Arsenal'de ise Ben White'ın sakatlığı nedeniyle finalde forma giymesi beklenmiyor. Kaleci David Raya, savunma oyuncusu Jurrien Timber ve hücum hattında görev yapan Noni Madueke'nin durumları ise son kontrollerin ardından netlik kazanacak.

PSG-ARSENAL MAÇ KADROSU MUHTEMEL 11

PSG: M. Safonov, A. Hakimi, Marquinhos, W. Pacho, N. Mendes, J. Neves, Vitinha, F. Ruiz, D. Doué, O. Dembélé, K. Kvaratskhelia

Arsenal: D. Raya, J. Timber, W. Saliba, G. Magalhães, R. Calafiori, M. Lewis-Skelly, D. Rice, B. Saka, M. Ødegaard, L. Trossard, K. Havertz

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NE ZAMAN HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde PSG ile Arsenal 30 Mayıs Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak mücadele Türkiye saati ile 19.00'da başlayacak.

PSG-Arsenal canlı yayın TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak ekranlara gelecek.

