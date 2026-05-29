UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2025-2026 sezonunun şampiyonu belli oluyor. Futbolseverlerin büyük heyecanla beklediği final karşılaşmasında Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain ile İngiltere'nin güçlü ekiplerinden Arsenal kozlarını paylaşacak. ''PSG-Arsenal maçı hangi kanalda, saat kaçta?'' merak edilirken Şampiyonlar Ligi finali canlı yayın bilgileri netlik kazandı.

Fransız devi Paris Saint-Germain, üst üste ikinci kez UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmak için sahaya çıkacak. Geçtiğimiz sezon finalde Inter'i farklı mağlup ederek tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi zaferine ulaşan PSG, bu yıl da kupayı kazanarak Avrupa futbolundaki yerini daha da güçlendirmeyi hedefliyor. İngiltere Premier Lig'de uzun yıllar sonra şampiyonluk sevinci yaşayan Arsenal, sezonu Avrupa'nın en büyük kupasıyla tamamlama niyetinde. Peki, PSG-Arsenal maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak?

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ CANLI YAYIN BİLGİLERİ NETLEŞTİ

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de oynanacak final karşılaşması, Avrupa'nın dört bir yanından gelecek binlerce taraftarın önünde gerçekleştirilecek. Canlı yayın ise şifresiz olarak ekranlara gelecek.

PSG-ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA, CANLI YAYIN NEREDE İZLENİR?

PSG-Arsenal maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı dijital platform üzerinden izlemek isteyenler ise maçı Tabii platformu aracılığıyla takip edebilecek.

PSG-ARSENAL MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde PSG ile Arsenal 30 Mayıs Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak mücadele Türkiye saati ile 19.00'da başlayacak.

Müsabakayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Daniel Siebert yönetecek.

PSG-ARSENAL MUHTEMEL 11

PSG: M. Safonov, W. Pacho, Marquinhos, A. Hakimi, N. Mendes, F. Ruiz, Vitinha, J. Neves, K. Kvaratskhelia, O. Dembélé, D. Doué.

Arsenal: D. Raya, C. Mosquera, W. Saliba, G. Magalhães, R. Calafiori, D. Rice, M. Lewis-Skelly, B. Saka, M. Ødegaard, L. Trossard, V. Gyökeres.

