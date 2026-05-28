A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası öncesindeki hazırlık maçları kapsamında sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Türkiye-Kuzey Makedonya maçı için geri sayım sürerken mücadelenin tarihi, saati ve yayın bilgileri futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.

Dünya Kupası grup aşaması öncesinde hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım, Haziran ayında iki önemli hazırlık maçına çıkacak. İlk karşılaşmada Kuzey Makedonya ile karşı karşıya gelecek ay-yıldızlı ekipte aday kadro ve maç programı da netleşmeye başladı.

Türkiye-Kuzey Makedonya hazırlık maçı 1 Haziran 2026 Pazartesi günü oynanacak. Chobani Stadyumu’nda gerçekleştirilecek mücadele saat 20.30’da başlayacak. Karşılaşma öncesinde milli takım kampında hazırlıklar sürerken teknik heyetin aday kadro üzerinde son değerlendirmelerini yaptığı belirtiliyor.

Öte yandan karşılaşmanın İstanbul’da oynanacak olması nedeniyle tribünlerde yoğun bir taraftar desteği oluşması bekleniyor. Milli maç öncesinde bilet ve organizasyon detaylarının da önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

Türkiye-Kuzey Makedonya hazırlık maçı ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi televizyon yayınının yanı sıra kanalın dijital platformları üzerinden de takip edebilecek.

Hazırlık karşılaşmaları, Dünya Kupası öncesi milli takımın son durumunu görmek isteyen taraftarlar için önemli bir prova niteliği taşıyor. Özellikle yeni oyuncuların performansı ve teknik direktörün tercihleri maç sırasında dikkatle izlenecek.

A MİLLİ TAKIM DÜNYA KUPASI MAÇLARI

A Milli Futbol Takımı’nın 2026 FIFA Dünya Kupası grup aşamasındaki maç programı da belli oldu. Türkiye, grup aşamasındaki ilk maçında 14 Haziran 2026 tarihinde Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Mücadele TSİ 07.00’de başlayacak.

14 Haziran 2026: Avustralya - Türkiye (07.00 TSİ)

20 Haziran 2026: Türkiye - Paraguay (06.00 TSİ)

26 Haziran 2026: Türkiye - ABD (05.00 TSİ)

