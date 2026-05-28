İstanbul Sultangazi’de aynı apartmanda yaşayan vatandaşlar, komşuları olduğu iddia edilen bir kadının yıllardır bina içine ve çevresine çöp yığdığını öne sürdü. Apartman sakinleri, kötü koku, gürültü ve tehdit iddiaları nedeniyle huzurlarının kalmadığını savunurken, bazı olayların güvenlik kameralarına da yansıdığı öğrenildi. Vatandaşlar, yetkililerden kalıcı çözüm talep etti.

İddiaya göre, çevreden topladığı çöpleri ilk olarak apartmanın sığınağında biriktiren kadın, bina sakinlerinin tepkisine rağmen davranışlarını sürdürdü. Mahalle sakinleri, daha sonra apartmanın ortak kullanım alanı olan bahçe kısmının belediyeye ait kaldırım taşlarıyla çevrilerek adeta çöplüğe dönüştürüldüğünü iddia etti. Çevreye hayvan gübresi döküldüğü ve apartman girişindeki mermerlerin çekiçle kırıldığı da öne sürüldü.

Komşuları canından bezdirdi! Apartman sakinleri yardım istedi: "2009'dan beri rahat vermiyor"

Apartman sakinlerinden Muhammet Can Temurbalık, yıllardır aynı sorunla mücadele ettiklerini belirterek, “2009’dan beri burada oturuyoruz. Önce sığınakta çöp biriktiriyordu, sonra bahçeye taşımaya başladı. Sürekli huzursuzluk çıkarıyor. 2 buçuk yaşındaki çocuğumun ayakkabısının içine cam parçaları doldurulduğunu gördüm. Bunun üzerine eve kamera taktırdım” dedi.

Temurbalık ayrıca, bina sakinlerine ait bazı eşyaların kaybolduğunu öne sürerek, “Çocukların bisikletleri dahil birçok eşya kayboldu. Belediyenin kaldırım taşlarını getirip kendine duvar yaptı. Aylarca kötü kokuyla yaşamak zorunda kaldık” ifadelerini kullandı.

Bir diğer apartman sakini Beyzanur Ceren Temurbalık ise yaşananların çocuklar üzerinde psikolojik etkiler bıraktığını savundu. Temurbalık, “Çocuğum korkudan ağlıyor. Sürekli bağırış, kavga ve gürültü var. Defalarca karakola ve zabıtaya gittik ama çözüm bulamadık” diye konuştu.

Apartmanda yaşayan Saime Tezeren de yıllardır benzer sıkıntıları yaşadıklarını belirterek, “Torunlarımız rahat oynayamıyor. Ortak alanları sahiplenmiş gibi davranıyor. Sürekli huzursuzluk yaşanıyor” dedi.

Hem apartman sakinleri hem de mahallede yaşayan vatandaşlar, yaşanan sorunların bir an önce çözüme kavuşmasını isterken, olayla ilgili bazı görüntülerin cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıdı.

