Muğla Fethiye'de bir restoranın tek bir lahmacunu 1.450 TL’ye satmasıyla başlayan fahiş fiyat skandalına Ticaret Bakanlığı anında müdahale etti. O işletmeye hem idari para cezası kesildi hem de Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na sevk edildi.

Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Muğla'nın Fethiye ilçesinde, bir restoranın menüsündeki fahiş fiyatlar sosyal medyada infial oluşturmuştu. Tek bir lahmacunun 1.450 TL, kıymalı pidenin 1.500 TL ve margarita pizzanın 1.800 TL’den satıldığının ortaya çıkması üzerine Ticaret Bakanlığı harekete geçti.

1.450 TL'lik lahmacun vurgununa Ticaret Bakanlığı'ndan tokat! Fethiye'deki işletmeye cezası kesildi

Bakanlık, kamuoyunda büyük tepki çeken işletmeye yönelik denetimlerin detaylarını paylaştı.

BASKIN YAPILDI: 24 ÜRÜNDE AYKIRILIK!

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan resmi açıklamaya göre; Muğla Ticaret İl Müdürlüğü denetim ekipleri 27 Mayıs 2026 tarihinde söz konusu işletmeye ivedilikle baskın düzenledi.

Yapılan incelemelerde, 24 adet üründe Kanun ve Fiyat Etiketi Yönetmeliği hükümlerine aykırılık tespit edilerek işletmeye idari para cezası uygulandı.

DOSYA HAKSIZ FİYAT DEĞERLENDİRME KURULU'NDA

İşletmenin fahiş fiyat politikasına yönelik yaptırımlar bununla da sınırlı kalmadı. Bakanlık, menüdeki 5 adet ürüne ilişkin tespitlerin ardından, ilave cezai işlem uygulanması amacıyla dosyanın Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na intikal ettirileceğini duyurdu.

Ticaret Bakanlığı'nın X hesabından şu mesaj yayınlandı:

"Vatandaşlarımızın ekonomik menfaatlerini korumaya, adil ve şeffaf ticaret düzenini sağlamaya, bayram döneminde ve turizm sezonunda da tüketicilerimizin mağduriyet yaşamasının önüne geçmeye yönelik denetimlerimizi kararlılıkla sürdürmekteyiz."

"ŞİKAYET EDİN" ÇAĞRISI

Uzmanlar ve bakanlık yetkilileri, tüketicileri sipariş vermeden önce mutlaka kapı girişindeki ve masadaki menüleri kontrol etmeleri konusunda uyarıyor.

Fiyat etiketi, tarife ve menü uygulamalarında benzer fahiş fiyatlarla veya kurallara aykırılıklarla karşılaşan vatandaşların şu kanallar üzerinden resmi bildirimde bulunmaları istendi:

CİMER

ALO 175 Tüketici Danışma Hattı

Tüketici Danışma Hattı Ticaret Bakanlığı HFA (Haksız Fiyat Artışı) Mobil Uygulaması

