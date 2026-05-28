29 Mayıs İstanbul’un Fethi kutlamaları kapsamında SOLOTÜRK gösteri uçuşu programı belli oldu. İstanbul semalarında gerçekleştirilecek çevre tanıma, Boğaz selamlama ve gösteri uçuşları için vatandaşlar saat ve yer bilgilerini araştırıyor.

Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi timi SOLOTÜRK, İstanbul’un fethinin 573. yılı etkinlikleri kapsamında İstanbul’da gökyüzü şovuna hazırlanıyor. Yenikapı Meydanı ve İstanbul Boğazı üzerinde gerçekleştirilecek uçuş programı öncesinde vatandaşlar “SOLOTÜRK gösteri uçuşu ne zaman, saat kaçta, nerede yapılacak?” sorularına cevap arıyor.

İSTANBUL'UN FETHİ SOLOTÜRK GÖSTERİ UÇUŞU NE ZAMAN?

SOLOTÜRK’ün İstanbul’daki ilk uçuş programı 28 Mayıs 2026 Perşembe günü gerçekleştirilecek. Çevre tanıma uçuşu saat 16.30’da Yenikapı Meydanı üzerinde yapılacak. Ardından saat 16.45’te İstanbul Boğazı üzerinde “Boğaz Selamlama” uçuşu icra edilecek.

Asıl gösteri uçuşu ise 29 Mayıs 2026 Cuma günü saat 18.00’de düzenlenecek. İstanbul’un fethi kutlamaları kapsamında yapılacak gösteride SOLOTÜRK pilotları çeşitli akrobasi hareketleriyle izleyenlere görsel şölen sunacak.

İSTANBUL SOLOTÜRK GÖSTERİ UÇUŞU NEREDE YAPILACAK?

SOLOTÜRK gösteri uçuşlarının ana merkezi İstanbul Yenikapı Meydanı'nda 16.45'te olacak. Çevre tanıma ve ana gösteri uçuşları Yenikapı sahil hattında gerçekleştirilecek.

Boğaz Selamlama uçuşu ise İstanbul Boğazı üzerinde yapılacak. Gösteri kapsamında SOLOTÜRK pilotlarının ters kalkış, kobra manevrası, yavaş uçuş ve özel akrobasi hareketlerini sergilemesi bekleniyor.

SOLOTÜRK İSTANBUL BOĞAZI UÇUŞU NE ZAMAN?

Boğaz Selamlama uçuşu 28 Mayıs 2026 Perşembe günü saat 16.45’te gerçekleştirilecek. Uçuş İstanbul Boğazı üzerinde yapılacak.

