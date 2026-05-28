Antalya'da 2013 yılında yapılan 9 daireli bir apartmanda duvarlarda oluşan çatlaklar ve çökmeler, bina sakinlerini korkutuyor. Apartmandaki 5 daire sahipleri tarafından boşaltılırken, maddi imkanı bulunmayan 4 daire sakini ise her türlü tehlikeyi göze alarak hayatına devam ediyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Sarılar Mahallesi'nde yer alan bir apartmanda duvarlarda meydana gelen çatlaklar ve çökmeler nedeniyle apartman sakinleri korku içinde hayatlarını sürdürüyor.

13 yıllık apartmanda korkutan görüntüler! Çatlaklardan ışık görülüyor

4 DAİRE SAKİNİ KALDI

2013 yılında yapıldığı belirtilen apartmanda zamanla büyüyen çatlaklar nedeniyle bazı daireler kullanılamaz hale geldi. 9 daireden 5'i sahipleri tarafından boşaltılırken, maddi imkanları olmadığı için başka bir yere taşınamadıklarını belirten 4 daire sakini ise tehlikeye rağmen apartmanda hayatına devam ediyor.

"DAİRELERDEKİ ÇATLAKLARDAN EVİN İÇERİSİNDEKİ IŞIK GÖRÜLÜYOR"

Apartmanın 2013 yılında yapıldığını ve kendisinin de aynı tarihte daire aldığını belirten Erdoğan Kağıt, binaya taşınmalarının ardından kısa süre içinde duvarlarda çatlaklar oluşmaya başladığını söyledi. Çatlakların zamanla büyüdüğünü ifade eden Kağıt, "Eve taşınmamızın üzerinden kısa bir süre geçtikten sonra duvarlarda çatlaklar oluşmaya, gün geçtikçe büyümeye başladı. Öyle ki bazı dairelerdeki çatlaklardan evin içerisindeki ışık görülüyor" ifadelerini kullandı.

"YETKİLİLERDEN YARDIM İSTİYORUZ"

Yaşadıkları soruna çözüm bulunması için uzun süredir mücadele ettiklerini dile getiren Kağıt, bugüne kadar sonuç alamadıklarını söyledi. Apartmandaki bazı daire sahiplerinin maddi imkanları olduğu için evlerini boşaltıp kiraya taşındığını söyleyen Kağıt, "Konuyla ilgili bugüne kadar mücadelemizden bir arpa boyu yol alamadık. 5 komşumuz imkanları olduğu için kiraya taşındı, 4 kişi olarak biz hala tehlike altındayız. Evlerimizden karot örneği alındı, zemin analizi yapılması gerekiyor ama yapılmıyor. Ne yapacağımızı bilmiyoruz, yetkililerden yardım istiyoruz" ifadelerini kullandı.

