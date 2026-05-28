İhlas Haber Ajansı
Köy halkı ortak kurban kesti! 1 ton et 100 aileye dağıtıldı
Mardin'de yıllardır sürdürülen gelenek kapsamında, köy halkı ortak kurban kesti. 1 ton et, 100 aileye pay edilerek dağıtıldı.
Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Yetkinler köyünde, yıllardır sürdürülen ortak kurban kesim geleneği bu Kurban Bayramında da devam etti.
100 AİLEYE ET DAĞITILDI
Köy halkının imece usulüyle gerçekleştirdiği organizasyonda, aynı alanda kesilen kurbanlıklardan elde edilen yaklaşık 1 ton et eşit şekilde pay edilerek 100 aileye dağıtıldı.
ÖNERİLEN HABERLER
GÜNDEM
Göreve geri dönüyorlar! Kılıçdaroğlu’nun A takımı belli oluyor
BİRLİK VE BERABERLİĞİN SİMGESİ
Bayram sabahı bir araya gelen vatandaşlar, dayanışma ve paylaşma kültürünü yaşatan geleneğin yıllardır sürdüğünü belirtti. Köyde nesilden nesile aktarılan uygulama, birlik ve beraberliğin simgesi olarak dikkat çekti.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR