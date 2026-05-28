ABD’de eski bir üst düzey CIA yetkilisi, hükümete ait değeri 40 milyon doları aşan 300’den fazla külçe altını çalmakla suçlandı. FBI’ın düzenlediği baskında milyonlarca dolar nakit para ve lüks saatler ele geçirildi.

ABD, Merkezi Haberalma Teşkilatı’nın (CIA) eski bir üst düzey yöneticisinin merkezinde olduğu yolsuzluk ve hırsızlık skandalıyla çalkalanıyor.

Teşkilatın eski kıdemli yetkililerinden David Rush, hükümete ait ve piyasa değeri 40 milyon doları aşan 300'den fazla külçe altını zimmetine geçirmekle suçlanarak gözaltına alındı.

MASRAF DİYEREK ONLARCA MİLYON DOLARLIK ALTIN İSTEMİŞ

Eski CIA yöneticisi David Rush'ın karıştığı devasa hırsızlığın ayrıntıları, Virginia'da açılan davanın resmi dosyalarında yer aldı. Federal mahkeme kayıtlarına göre şüpheli eski yetkili, "görev ve iş harcamaları" adı altında resmi kaynaklardan yüksek miktarda döviz ile onlarca milyon dolar değerinde külçe altın talep etti.

Rush’ın devletten aldığı bu devasa bütçeyi tam olarak ne amaçla kullanmayı planladığı henüz netleştirilemedi. Ancak talep ettiği nakit paranın bir kısmı, ofisinin yakınlarındaki bir depoda ele geçirildi.

EVİNDEN SERVET ÇIKTI: 303 KÜLÇE ALTIN, ROLEXLER VE MİLYON DOLARLAR

Şüphelerin odağındaki David Rush'ın Virginia'daki evine 18 Mayıs’ta FBI ajanları tarafından baskın düzenlendi. Yapılan aramada ele geçirilenler adli makamları bile şaşkına çevirdi.

Yetkililer arama sonucunda, tahmini piyasa değeri 40 milyon doların üzerinde olan tam 303 adet külçe altına, Yaklaşık 2 milyon ABD doları nakit paraya ve çoğu Rolex marka olan 35 adet lüks saate el koydu.

ABD'nin Virginia eyaletindeki federal mahkeme kayıtlarına göre, David Rush isimli eski bir CIA yetkilisi, geçen hafta "kamu parasını çalmaktan" suçlanarak gözaltına alındı.

DİPLOMADAN PİLOTLUĞA KADAR HER ŞEY SAHTE

FBI ajanlarının tespitlerine göre Rush, Clemson Üniversitesi ve Rensselaer Politeknik Enstitüsü'nden mezun olduğunu iddia etse de iki üniversitede de hiçbir eğitim kaydına rastlanmadı. Ayrıca kendisini "Donanma pilotu" olarak tanıtan ve bu sayede haksız yere binlerce dolarlık askeri izin ödeneği alan Rush’ın aslında hiçbir zaman pilotluk yapmadığı belirlendi.

Geçen hafta "kamu parasını çalmak" ve "evrakta sahtecilik" suçlamalarıyla tutuklanan eski ajanın, CIA’deki görevinden tam olarak ne zaman ayrıldığı ise henüz açıklanmadı. Hakkındaki resmi duruşmanın yarın görülmesi bekleniyor.

