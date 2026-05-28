2026 YKS maratonu için geri sayım sürerken adaylar sınav tarihleri, sınav giriş belgeleri ve YKS sınav yerlerinin açıklanacağı tarihi araştırıyor. TYT, AYT ve YDT oturumlarına kısa süre kala gözler ÖSYM AİS ekranına çevrildi.

Üniversite hayali kuran milyonlarca adayın katılacağı 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için heyecan giderek artıyor. Haziran ayında gerçekleştirilecek TYT, AYT ve YDT oturumları öncesinde adaylar bir yandan son tekrarlarını sürdürürken diğer yandan sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarihi takip ediyor.

YKS'YE KAÇ GÜN KALDI?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre YKS’nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 20 Haziran 2026 Cumartesi günü saat 10.15’te uygulanacak. Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ise 21 Haziran 2026 Pazar günü saat 10.15’te, Yabancı Dil Testi (YDT) aynı gün saat 15.45’te gerçekleştirilecek.

28 Mayıs 2026 itibarıyla TYT oturumuna yaklaşık 23 gün kaldı. Üniversite adayları sınava kısa süre kala deneme sınavları, tekrar programları ve tercih hazırlıklarıyla yoğun bir tempoda çalışmalarını sürdürüyor. ÖSYM tarafından sonuçların ise 22 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacağı duyuruldu.

YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

2026 YKS sınav giriş belgeleri henüz erişime açılmadı. ÖSYM’nin önceki yıllardaki uygulamalarına göre sınav giriş belgelerinin genellikle sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce adayların erişimine sunulması bekleniyor.

Bu kapsamda YKS sınav giriş yerlerinin en geç 10-11 Haziran 2026 tarihleri civarında açıklanacağı öngörülüyor. Adaylar sınava giriş belgelerini T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle ÖSYM AİS sistemi üzerinden görüntüleyebilecek. Belgelerde adayın sınava gireceği okul, salon ve sıra bilgileri yer alacak.

