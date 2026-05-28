Yunanistan’a ait savaş uçaklarının Meis Adası üzerindeki uçuşunun ardından Türk ve Yunan F-16’ları arasında kısa süreli it dalaşı yaşandı.

Ege Denizi’nde sular yeniden ısınıyor. Yunanistan'a ait savaş uçakları, Türkiye'ye sadece 2 kilometre mesafede bulunan Meis Adası üzerinde provokatif bir uçuş gerçekleştirdi. Yunan medyasının iddiasına göre, bu uçuşun ardından Ege hava sahasında Türk ve Yunan F-16 savaş uçakları arasında tehlikeli bir yakınlaşma ve havada amansız bir kovalama (it dalaşı) yaşandı.

Yunan kaynakları, yaşanan bu gerilimin 26 Mart’tan bu yana iki ülke jetleri arasında gerçekleşen ilk hava teması olduğunu öne sürdü.

Ege'de aylar sonra bir ilk! Yunan basını itiraf etti: Türk F-16'ları Yunan jetlerini önledi

"TÜRK JETLERİ HAVALANDI"

Yunanistan merkezli SKAI yayın organının iddiasına göre, Türk Hava Kuvvetleri’ne ait iki silahlı F-16 savaş uçağı ve iki adet CN-235 tipi deniz karakol uçağı Ege Denizi üzerinde görev uçuşu gerçekleştirdi. Atina yönetimi, askeri uçakları bağlamayan Atina Uçuş Bilgi Bölgesi’ni (FIR) gerekçe göstererek yasadışı bir şekilde Limni Adası’ndan F-16 jetlerini acil koduyla havalandırdı.

Yunan medyası, havada karşı karşıya gelen Türk ve Yunan savaş jetlerinin birbirlerine üstünlük kurmak için havada tehlikeli manevralar yaptığını ve Türk jetlerinin Yunan uçaklarını önlediğini iddia etti.

Ege'de aylar sonra bir ilk! Yunan basını itiraf etti: Türk F-16'ları Yunan jetlerini önledi

ATİNA’NIN HUKUKSUZ "İHLAL" OYUNU

Yunan makamları, Türk hava unsurlarının uçuşu sırasında 4 hava trafik kuralı ve 10 kez de hava sahası ihlali yaptığını öne sürdü.

1944 Chicago Sözleşmesi’ne göre, askeri uçaklar uluslararası hava sahasında uçtukları ve bir ülkenin ulusal hava sahasına girmedikleri sürece uçuş planı sunmak zorunda değil.

"FIR BİR EGEMENLİK SAHASI DEĞİL"

Uçuş Bilgi Bölgesi (FIR), sadece sivil uçuşların güvenliği ve trafiği için haritalandırılmış bir sorumluluk alan olarak kabul edilmekte.

Siyasi bir sınır teşkil etmeyen bu sorumluluk sahaları, hiçbir devletin ulusal hava sahası veya egemenlik alanı olarak görülmüyor. Bu doğrultuda, uluslararası hukuk kuralları gereği askeri uçaklar için "FIR ihlali" gibi bir kavram hukuken tamamen geçersiz sayılıyor.

Ege'de aylar sonra bir ilk! Yunan basını itiraf etti: Türk F-16'ları Yunan jetlerini önledi

6 MİL İHLALİ

Karasuları 6 mil olan Yunanistan, uluslararası hukuka aykırı şekilde hava sahasını 10 mil olarak dayatmayı sürdürüyor. Dünyada hiçbir ülkenin tanımadığı bu haksız iddiaya dayanan Atina yönetimi, uluslararası hava sahasında görev yapan Türk jetlerini "hava sahası ihlali" iddiasıyla hedef alarak algı operasyonu yürütüyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası