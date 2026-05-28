Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, iş şartlarını bahane ederek istifa edip sürekli iş değiştiren ve eşine ilgisiz davranan erkeği tam kusurlu bularak genç çiftin boşanmasına hükmetti.

Genç bir kadın, bir süredir eşiyle evin içinde iki yabancıymış gibi yaşadıklarını belirterek Aile Mahkemesi’ne müracaat edip boşanma davası açtı.

Davacı kadın, erkeğin sürekli alkol alarak kendisine hakaret ve küfür ettiğini söyleyip, evin ihtiyaçlarını karşılamadığını, kayınvalidesini suçlayıp çevreye onun hakkında dedikodular yaydığını ifade etti. Mahkemede ifade veren davacı kadın, kocasının sürekli iş değiştirdiğini de iddia etti.

DAVALI İDDİALARI REDDETTİ

Davalı erkek ise hakkındaki iddiaların doğru olmadığını ve tarafların aynı evde yaşamaya devam ettiklerini belirterek davanın reddine hükmedilmesini istedi. Mahkeme, kadının talebini yerinde bulup çiftin boşanmasına hükmetti.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Bunu yapan eş tazminat ödeyebilir! Boşanma sebebi sayılıyor

TEMYİZ MÜRACAATI REDDEDİLDİ

Davalı erkek kararı temyiz edince devreye giren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, eşine ilgi göstermemek ve sürekli iş değiştirmenin boşanma sebebi olduğunu vurguladı. Erkeğin ağır kusurlu olduğu belirtilen Yargıtay kararında Aile Mahkemesi’nin hükmünün yerinde olduğuna dikkat çekerek, erkeğin temyiz müracaatının reddine hükmetti.

Kararda, "Davalı erkeğin evliliğin fiilen devam ettiği sürece birlik görevlerini ağır şekilde ihmal ettiği, eşine ilgi göstermediği, sürekli alkol kullandığı, düzenli bir şekilde çalışmadığı ve sürekli iş değiştirdiği ortadadır. Taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizliğin mevcut ve sabit olduğu ve davacı kadının davasının kabulüne hükmeden ilk derce mahkemesi kararında isabetsizlik görülmemiştir" ifadelerin kullanıldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası