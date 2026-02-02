Boşanma davalarının seyrini değiştirecek detaya dikkat! Aile müdahalesine sessiz kalan eş, ağır kusurlu sayılarak boşanma davası sonunda tazminat ödemeye veya yoksulluk nafakası ödemeye mahkum edilebilir. İşte detaylar…

Boşanma davalarında boşanma sebebi sayılan durumlara yenileri eklenmeye devam ederken Avukat Tevfik İmamoğlu, dikkat çeken açıklamalar yaptı. Avukat İmamoğlu, evlilik birliğinde ailelerin müdahalesinin boşanma sebebi ya da kusur sayılabildiğini belirtti.

Bunu yapan eş tazminat ödeyebilir! Boşanma sebebi sayılıyor

AİLE MÜDAHALESİ BOŞANMA SEBEBİ

Aile müdahalesine sessiz kalan yada destekleyen eşin tazminat ödeyebileceğini vurgulayan avukat, şunları söyledi:

Yargıtay'ın emsal kararlarında kayınpederin, kayınvalidenin veya diğer aile bireylerinin eşlere olan müdahalesi, hakaret, baskı ve aşağılama evlilik düzenine müdahale boyutuna ulaştığında bu bir boşanma sebebi hatta evlilik birliğinin temelden sarsılma sebebiyle boşanma davasına konu olabiliyor. Yargıtay'ın istikrarlı uygulamalarına göre eşin ailesi karşısında diğer eşi desteklememesi, yalnız bırakması veya aile ile birlikte yaşamaya zorlaması evlilik birliğinin temelden sarsılması sebebiyle boşanma davalarına konu olabiliyor.

”SESSİZ KALAN TAZMİNAT ÖDEYEBİLİR”

Aile müdahalesine sessiz kalan eşin tazminat ödeyebileceğini ifade eden avukat İmamoğlu, "Hatta bu müdahaleler sessiz kalan veya hatta destekleyen eş boşanma davası sonunda tazminat ödemeye veya yoksulluk nafakası ödemeye mahkum edilebiliyor. Burada da işte ağır kusur sayılabiliyor veya eşit kusur sayılabiliyor. Sonuç olarak Yargıtay içtihatları ve mahkeme kararları evlilik birliğinin korunması noktasında eşlere ortak bir yükümlülük addediyor” diye konuştu.

ÇİFTLERE UYARI

Eşlerin aile ilişkilerinde evlilik birliğini zedeleyen davranışlara karşı aktif bir tutum sergilemesi gerektiğini vurgulayan avukat “Bu noktada vatandaşlarımız evlilik birliğinde bu sorumlulukları yerine getirirlerse böyle hukuki sorunlarla karşılaşmayacaklardır" diyerek uyardı.

